虎尾鎮長、麥寮鄉長補選抽籤 參選人抽中的號次都滿意

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長補選，今天分別在兩鄉鎮的公所進行號次抽籤，虎尾鎮僅兩名參選人親自到場，其餘則由代表人代抽，麥寮鄉參選的4人均到場，抽完後對自己的號次都滿意並充滿信心，有人隨即在選舉戰車標上號次，展開掃街拜票，使幾天來冷淡的選情被炒熱。

這次補選虎尾和麥寮各都有4人參選，虎尾鎮抽出的號次依序為，1號林嘉弘、2號黃美瑤、3號林明正、4號吳炳輝。麥寮鄉號次排序，1號林宜豊、2號許留賓、3號許忠富、4號許志豪。

虎尾鎮代主席林嘉弘換跑道參選鎮長，今天在許多支持者陪伴下前往抽籤，當抽中籤王1號時，支持者拍手叫好，他隨即在自己的競選戰車標上1號，動員展開掃街。縣議員黃美瑤也不落人後，在抽中象徵勝利的2號時，支持者歡呼，她喊出「虎尾鎮長 不二人選」為自己加油打氣，隨後也展開掃街拜票。

民進黨徵召的林明正，今天按規畫步行虎尾29里拜票，他由競選總幹事陳向陽代理抽籤，抽中3號。律師吳炳輝則未出席，由公所選務人員代抽出4號，吳炳輝採不同選舉方式，走訪各地和社區，以心情故事表達對地方熱愛。

麥寮鄉4名參選人今天都親自出席抽籤，因麥寮的選情愈趨白熱化，最近傳出賄聲賄影，台西分局長李宗儒率員到抽籤會場，獲選務單位同意，在抽籤前拉起反賄選布條並邀4參選人站出來一起反賄。隨後民眾黨提名的林宜豊在黨部和縣議員陳乙辰陪同下抽出籤王1號，他感到欣悅強調會全力以赴。縣議員許留賓則抽中2號。

民進黨員獨立參選的前麥寮鄉長許忠富則抽中3號，巧的是和虎尾鎮民進黨徵召的林明正，兩人都抽中3號，被綠營視為好兆頭。由綠轉藍的許志豪在眾多支持者陪同下抽中4號，馬上群起高喊「事事如意 勢必當選」，以諧音的吉祥口號為自己加油。

虎尾鎮長和麥寮鄉長補選號次抽出，選戰也正式檯面開打，各方人馬都將全力應戰，民眾黨主席柯文哲將在下月初南下雲林，為民眾黨國內唯一提名的林宜豊站台助陣，補選預定4月13日投票，未來約兩周的競選將炒熱補選的選情。