快訊

張國煒打破沉默：長榮分家不是壞事 只希望過程童叟無欺

「邁盟」崛起？爭2026派系消長 民進黨職選舉詭譎

美國巴爾的摩大橋被撞斷：當地陷入塞車噩夢

南市首場大型就博會周六登場 逾3000就業機會、7成月薪超3萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市首場大型就博會周六在善化登場 提供逾3000就業機會。記者謝進盛／攝影
南市首場大型就博會周六在善化登場 提供逾3000就業機會。記者謝進盛／攝影

南市開春首場大型就博會將於本周六在善化區文康育樂中心登場，將提供逾3000就業機會，7成以上職缺月薪超過3萬元，市府表示，當天提供免費接駁車，籲請求職者把握機會。

台南市府勞工局今在新營民治中心辦理2024「台南好生活 台南呷頭路」第1場大型就業博覽會記者會，勞工局說，該就博會30日周六上午9時至12時在善化區文康育樂中心舉辦，邀集南茂科技、緯穎科技、錸恩帕斯、艾爾斯半導體、統一企業、榮眾科技、榮剛材料、三商家購-美廉社、香繼光(繼光香香雞)、爭鮮、富利餐飲(必勝客)、二十一世紀生活事業、微笑單車、全聯實業、府城汽車客運、興南汽車客運等共76家廠商，提供3391個工作機會，7成以上職缺月薪超過3萬元。

台南市長黃偉哲、勞工局長王鑫基等人出席，感謝各公會及產業界支持，呼籲正在求職朋友，別錯過今年第一場就業博覽會。

勞工局職訓就服中心提醒，就博會當天提供免費接駁車，自8時30分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為上午11點15分，也可利用大台南便捷公車運輸系統，居住於新營、鹽水、學甲區域可搭乘「棕幹線」公車到佳里，市區民眾可搭乘「藍幹線」公車到佳里，並由佳里轉運站搭乘「橘幹線」即可直達會場（善化國小斜對面），就博會相關資訊可洽詢(06)6330820。

南市首場大型就博會周六在善化登場 提供逾3000就業機會。記者謝進盛／攝影
南市首場大型就博會周六在善化登場 提供逾3000就業機會。記者謝進盛／攝影

勞工局 台南 求職 職缺

延伸閱讀

兒童節小朋友最想吃、玩什麼？ 南市學校出招！

台南2024首場就博會30日登場 提供3391職缺

虐兒案後加強保護兒少 南市免費提供監視器鼓勵保母申請

南市抽驗清明應景食品 80件結果2件超標不合格

相關新聞

虐兒案後加強保護兒少 南市免費提供監視器鼓勵保母申請

因應近期外縣市發生的安置兒少不幸事件，台南市政府社會局已完成清查脆弱家庭及安置兒少213人，從今年1至3月以來，平均每人...

國土法擬「踩煞車」 黃偉哲：尊重中央盼求平衡

媒體報導國土計畫法可能「踩煞車」，行政院昨晚發出會議通知，邀集內政部、經濟部、農業部、國發會、原民會及全台各縣市政府下周...

南市首場大型就博會周六登場 逾3000就業機會

南市開春首場大型就博會將於本周六在善化區文康育樂中心登場，將提供逾3000就業機會，7成以上職缺月薪超過3萬元，市府表示...

兒童節小朋友最想吃、玩什麼？ 南市學校出招！

兒童節將至，台南市學校為讓小朋友玩個快樂，都規畫精彩活動，有的學校配合校慶，已經提早展開，最夯的是歡樂屋氣墊床，因孩子家...

台南圓環繞圈圈交通還壅塞 他點出少做這事致「車輛爭道」

台南市後甲圓環4月13日起機車可直行通過，並取消圓環機車紅燈右轉，市議員朱正軒表示，可終結紅燈右轉與直行行人衝突的圓環交...

雲林復育螢火蟲棲地不噴藥 志工幫農民除草下周迎接火金姑

雲林縣古坑鄉華山地區是螢火蟲主要棲地，每年螢火蟲季吸引大量遊客賞螢，帶動地方產業發展，考量華山地區檳榔園林立，除草藥用藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。