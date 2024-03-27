南市首場大型就博會周六登場 逾3000就業機會、7成月薪超3萬

南市開春首場大型就博會將於本周六在善化區文康育樂中心登場，將提供逾3000就業機會，7成以上職缺月薪超過3萬元，市府表示，當天提供免費接駁車，籲請求職者把握機會。

台南市府勞工局今在新營民治中心辦理2024「台南好生活 台南呷頭路」第1場大型就業博覽會記者會，勞工局說，該就博會30日周六上午9時至12時在善化區文康育樂中心舉辦，邀集南茂科技、緯穎科技、錸恩帕斯、艾爾斯半導體、統一企業、榮眾科技、榮剛材料、三商家購-美廉社、香繼光(繼光香香雞)、爭鮮、富利餐飲(必勝客)、二十一世紀生活事業、微笑單車、全聯實業、府城汽車客運、興南汽車客運等共76家廠商，提供3391個工作機會，7成以上職缺月薪超過3萬元。

台南市長黃偉哲、勞工局長王鑫基等人出席，感謝各公會及產業界支持，呼籲正在求職朋友，別錯過今年第一場就業博覽會。

勞工局職訓就服中心提醒，就博會當天提供免費接駁車，自8時30分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為上午11點15分，也可利用大台南便捷公車運輸系統，居住於新營、鹽水、學甲區域可搭乘「棕幹線」公車到佳里，市區民眾可搭乘「藍幹線」公車到佳里，並由佳里轉運站搭乘「橘幹線」即可直達會場（善化國小斜對面），就博會相關資訊可洽詢(06)6330820。