雲林復育螢火蟲棲地不噴藥 志工幫農民除草下周迎接火金姑

雲林縣古坑鄉華山地區是螢火蟲主要棲地，每年螢火蟲季吸引大量遊客賞螢，帶動地方產業發展，考量華山地區檳榔園林立，除草藥用藥嚴重，縣府與華山村去年開始復育螢火蟲棲地，勸導農民不噴藥，由社區志工代為除草，達到產業、生態雙贏，將於下周迎接螢火蟲季到來。

古坑鄉華山地區是雲林縣主要賞螢區域，但因許多農民種植檳榔，經常用藥除草，可能影響當地生態發展，雲林縣政府與社區居民意識到生態環境是最珍貴的資產，去年開始復育螢火蟲生態棲地，分布在華山土石流園區、華山山豬湖、樟湖竿蓁籠等地。

華山村長李國和、華山休閒農業區總幹事徐毓涵說服山豬湖棲地的地主禁用除草劑，由志工協助除草，不僅營造出螢火蟲適合居住的環境，更於周邊進行整體的環境營造與維護，讓民眾賞螢還能賞美景。

李國和表示，螢火蟲季是華山春季重要的活動，復育區本來約3公頃大，今年有企業家在山豬湖區塊買了一塊200坪土地給社區照顧，另有村民也提供200坪土地，復育區擴大至5公頃，復育規畫勸導農民不噴殺蟲劑、除草劑，由社區志工協助農民除草，達到觀光活動與生態的平衡，今年過年前已展開除草工作，他很期待螢火蟲、咖啡變成華山生態、產業之母。