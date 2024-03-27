快訊

桃園龜山驚傳銀行搶案！歹徒疑持「玩具槍」行搶被逮

龍邦入主泰山不到一年又提改選 這次目的不是經營權？

汪小菲正式切割大S！「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

嘉義縣溪口公園打造「鵪鶉」溜滑梯 力拚暑假完工開放

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁介紹溪口鵪鶉公園的新設施，將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁介紹溪口鵪鶉公園的新設施，將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具。記者黃于凡／攝影

嘉義縣溪口幼兒園旁的公園設有涼亭、座椅及運動設施，因使用率低且雜草叢生，縣府斥資768萬元重新規畫施工，新增「鵪鶉」造型大型溜滑梯，以及沙坑及盪鞦韆等設施，打造新的兒童遊樂空間，縣長翁章梁今天視察工程進度，盼趕在暑假前完工讓孩童使用。

縣長翁章梁說，溪口鄉是鵪鶉主要養殖區，每10顆鵪鶉蛋就有7顆來自溪口鄉，溪口公園特別以以鵪鶉作為溜滑梯意象，且地處市中心，基地鄰近溪口幼兒園及老人文康中心，希望營造老幼都能使用的共融公園，預計8月16日完工，希望提早趕在暑假前完工，讓孩子使用。

嘉義縣溪口鵪鶉公園將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具，預計8月16日前完工。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鵪鶉公園將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具，預計8月16日前完工。示意圖／嘉義縣政府提供

縣府建設處表示，溪口鵪鶉公園工程包括步道舖面、新增排水、植栽綠美化、照明工程等，也就地打造一座鵪鶉造型滑梯與沙坑，並新增具有挑戰性的攀爬遊具及共融鞦韆，打造適合親子共遊的主題遊戲場，2月19日開工，預定8月16日完工，工程經費768萬元。

建設處長郭良江說，18鄉鎮只剩鹿草鄉、六腳鄉、番路鄉沒有公園，其中番路鄉、六腳鄉已有公園預定地，將編經費徵收，但鹿草鄉無適合地點，鄰近市區地價較貴且非公園用地，將再尋找合適地點。翁章梁指出，未來將逐步完善基礎設施，在每個鄉鎮營造遊憩公園。

嘉義縣溪口鵪鶉公園預計8月16日前完工，縣長翁章梁（中）今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口鵪鶉公園預計8月16日前完工，縣長翁章梁（中）今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口鵪鶉公園將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具，預計8月16日前完工。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鵪鶉公園將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具，預計8月16日前完工。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鵪鶉公園將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具，預計8月16日前完工。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鵪鶉公園將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具，預計8月16日前完工。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口幼兒園旁公園使用率低，將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具，預計8月16日前完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口幼兒園旁公園使用率低，將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具，預計8月16日前完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口鵪鶉公園預計8月16日前完工，縣長翁章梁（前排中）今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口鵪鶉公園預計8月16日前完工，縣長翁章梁（前排中）今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影

嘉義 溜滑梯 翁章梁 親子

延伸閱讀

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 綠營議員疑：為何不等新閣揆公布？

台積電嘉科封裝廠每日用水需3.3萬公噸 翁章梁曝來源

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 翁章梁上月見魏哲家曝幕後運作

嘉義縣民雄鄉新建市場及停車場動土 拚2025年完工啟用

相關新聞

虐兒案後加強保護兒少 南市免費提供監視器鼓勵保母申請

因應近期外縣市發生的安置兒少不幸事件，台南市政府社會局已完成清查脆弱家庭及安置兒少213人，從今年1至3月以來，平均每人...

嘉義縣溪口公園打造「鵪鶉」溜滑梯 力拚暑假完工開放

嘉義縣溪口幼兒園旁的公園設有涼亭、座椅及運動設施，因使用率低且雜草叢生，縣府斥資768萬元重新規畫施工，新增「鵪鶉」造型...

國土法擬「踩煞車」 黃偉哲：尊重中央盼求平衡

媒體報導國土計畫法可能「踩煞車」，行政院昨晚發出會議通知，邀集內政部、經濟部、農業部、國發會、原民會及全台各縣市政府下周...

雲林復育螢火蟲棲地不噴藥 志工幫農民除草下周迎接火金姑

雲林縣古坑鄉華山地區是螢火蟲主要棲地，每年螢火蟲季吸引大量遊客賞螢，帶動地方產業發展，考量華山地區檳榔園林立，除草藥用藥...

國土法時程展延？南市府：已提出700多筆民眾陳述意見

傳出行政院副院長鄭文燦4月1日將召開會議討論國土計畫法是否展延上路時程。對此，南市府表示，有關國土計畫法，為求審慎周延，...

配合枯水期清淤 蘭潭巫家百年水井今年看不見

枯水期未見春雨，目前嘉義水情正常，但供應嘉義縣市民生及工業用水的蘭潭、仁義潭，蓄水率合計跌破4成，水公司第五區管理處為清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。