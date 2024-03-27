嘉義縣溪口公園打造「鵪鶉」溜滑梯 力拚暑假完工開放
嘉義縣溪口幼兒園旁的公園設有涼亭、座椅及運動設施，因使用率低且雜草叢生，縣府斥資768萬元重新規畫施工，新增「鵪鶉」造型大型溜滑梯，以及沙坑及盪鞦韆等設施，打造新的兒童遊樂空間，縣長翁章梁今天視察工程進度，盼趕在暑假前完工讓孩童使用。
縣長翁章梁說，溪口鄉是鵪鶉主要養殖區，每10顆鵪鶉蛋就有7顆來自溪口鄉，溪口公園特別以以鵪鶉作為溜滑梯意象，且地處市中心，基地鄰近溪口幼兒園及老人文康中心，希望營造老幼都能使用的共融公園，預計8月16日完工，希望提早趕在暑假前完工，讓孩子使用。
縣府建設處表示，溪口鵪鶉公園工程包括步道舖面、新增排水、植栽綠美化、照明工程等，也就地打造一座鵪鶉造型滑梯與沙坑，並新增具有挑戰性的攀爬遊具及共融鞦韆，打造適合親子共遊的主題遊戲場，2月19日開工，預定8月16日完工，工程經費768萬元。
建設處長郭良江說，18鄉鎮只剩鹿草鄉、六腳鄉、番路鄉沒有公園，其中番路鄉、六腳鄉已有公園預定地，將編經費徵收，但鹿草鄉無適合地點，鄰近市區地價較貴且非公園用地，將再尋找合適地點。翁章梁指出，未來將逐步完善基礎設施，在每個鄉鎮營造遊憩公園。
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