嘉義縣溪口公園打造「鵪鶉」溜滑梯 力拚暑假完工開放

嘉義縣溪口幼兒園旁的公園設有涼亭、座椅及運動設施，因使用率低且雜草叢生，縣府斥資768萬元重新規畫施工，新增「鵪鶉」造型大型溜滑梯，以及沙坑及盪鞦韆等設施，打造新的兒童遊樂空間，縣長翁章梁今天視察工程進度，盼趕在暑假前完工讓孩童使用。

縣長翁章梁說，溪口鄉是鵪鶉主要養殖區，每10顆鵪鶉蛋就有7顆來自溪口鄉，溪口公園特別以以鵪鶉作為溜滑梯意象，且地處市中心，基地鄰近溪口幼兒園及老人文康中心，希望營造老幼都能使用的共融公園，預計8月16日完工，希望提早趕在暑假前完工，讓孩子使用。

嘉義縣溪口鵪鶉公園將打造大型鵪鶉溜滑梯、沙坑及攀爬遊具，預計8月16日前完工。示意圖／嘉義縣政府提供

縣府建設處表示，溪口鵪鶉公園工程包括步道舖面、新增排水、植栽綠美化、照明工程等，也就地打造一座鵪鶉造型滑梯與沙坑，並新增具有挑戰性的攀爬遊具及共融鞦韆，打造適合親子共遊的主題遊戲場，2月19日開工，預定8月16日完工，工程經費768萬元。