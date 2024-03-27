虐兒案後加強保護兒少 南市免費提供監視器鼓勵保母申請

因應近期外縣市發生的安置兒少不幸事件，台南市政府社會局已完成清查脆弱家庭及安置兒少213人，從今年1至3月以來，平均每人服務超過3次，由社工人員逐一訪視確認接受安置的兒少受照顧狀況，確認每位孩子都受到周全照顧；另為提升托育品質，南市今年免費提供居家托育人員申請監視設備，目前已有11位保母提出申請，8處完成安裝，強化收托環境的安全，鼓勵更多保母提出申請。

社會局表示，針對社會關注的居家托育人員（保母），透過「托育品管」監督訪查，並針對照顧品質尚待提升的托育人員採「複式訪查」，持續追蹤兒少受照顧狀況，同時透過社工督導制度，協助第一線社工人員確認兒少外觀及身心發展，給予安置兒少更周延的保護與照顧；並採不定期、不定時及不事先約訪方式，每年訪視每位居托人員2至4次，並抽查瞭解其收托狀況與收托兒少發展情形。

社會局也提供居家保母訪視員「工作紀錄器」，並自3月起針對過去照顧品質或技巧不足的居家托育人員加強訪視輔導，確保兒少人身安全；在市長支持下，今年起也提供居家托育免費監視設備，目前法規並未規定居家托育人員一定要裝設監視器，以往保母安裝意願也不高，但可保障托育人員、家長與幼兒的三方權益；採鼓勵申設的制度，不具強制性。

社會局表示，市府登記托育人員只要向居托中心提出申請，由中心初評後送社會局核定，再轉由社會局委託專業廠商至托育地點進行裝設。裝設時由居托中心訪員現場陪同，裝設位置以主要托育照顧空間為主，安裝完成後，由廠商影像保留30天，以備未來必要之需。

市長黃偉哲表示，兒少需要安置的成因很多，譬如原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，或家長因個人因素而欲出養，這些兒少會由專業社工人員陪伴度過危機，並視需求安排安置機構、寄養家庭或親屬資源作為替代性照顧選擇；社會局也會邀請專家學者、主要照顧者、安置機構等人員共同討論處遇計畫，協助安置兒少獲得適切照顧。若經過替代性照顧後仍無法返家的兒少，則由社會局向法院聲請由市府監護，並持續安排出養或是規畫長期計畫，陪伴兒少健全成長。