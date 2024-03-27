土庫50年老屋翻新 消防隊變身里集會所

雲林縣土庫鎮市中心的宮北、順天、中正3大里，至今仍沒有集會所，開會或選舉還須四處商借場所，迄今仍難開辦關懷據點或長青食堂，經地方奔走，雲林縣府居間協調並補助近700萬元，將閒置10多年的土庫消防隊動工整修，改建為宮北里集會所，讓這棟走過半世紀的老建築，活化再利用。

土庫消防分隊創設於1958年，1980年改建現今的兩層樓建築，鄰旁保有早年高聳又完整的警報瞭望塔，是土庫老街早年的地標，更是全鎮生命財產的守護神，消防隊2012年搬遷至建國路新址，舊址因年久失修閒置荒廢，影響市容觀瞻。

宮北里長劉夏苓說，宮北里民約1700人是全鎮最大的里，迄今尚無集會所，不僅沒地方辦關懷據點、老人長照甚或長青食堂，遇要開會甚或選舉，得向廟宇、教會商借場地很不方便；鎮代洪小龍也說，地方陳情期能善用舊消防隊，獲前議長沈宗隆支持，因所有權屬警方，縣府居間協調並補助698萬餘元將整建舊消防隊作為宮北里集會所。

昨天開工說明會，鎮長陳特凱說，消防隊鄰旁的瞭望警報塔保留完整，這座曾經肩負鎮民生命財產安全的塔台，已功成身退卻別具歷史價值，也將保留善加維護，永作留念。