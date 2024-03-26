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南市抽驗清明應景食品 80件結果2件超標不合格

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應清明節來臨，南市衛生局近期前往傳統市場、超市、賣場、餐飲業等場域稽查，抽驗80件清明應景食品，其中有2件不符合規定，已令業者下架回收，並依法限期改善。圖／南市衛生局提供
因應清明節來臨，南市衛生局近期前往傳統市場、超市、賣場、餐飲業等場域稽查，抽驗80件清明應景食品，其中有2件不符合規定，已令業者下架回收，並依法限期改善。圖／南市衛生局提供

因應清明節即將來臨，也是祭祖掃墓重要的節日，民眾祭祀常備三牲五果及潤餅等食材，為加強食安，南市衛生局近期針對清明應景食品的抽驗，共抽驗80件，其中1件豆干檢出苯甲酸超標，另1件花生粉檢出赭麴毒素A超標，衛生局當場令業者下架回收，並依法限期改善。

衛生局表示，近期派員前往傳統市場、超市、賣場、餐飲業等場域，抽驗清明應景食品，包含潤餅皮、油麵、豆干、豆干絲、豆芽菜、花生粉、素食製品及三牲等共80件，檢驗項目包括動（植）物性成分、防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、衛生指標菌、真菌毒素等項目。

衛生局說明，檢驗結果78件符合規定，2件不合格，其中1件為花生粉(特上)，檢出赭麴毒素A超出限量規定，經查為台南市業者製售，已依法要求限期改正，屆期未改正可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；另1件「春豐大黑干」則檢出食品添加物防腐劑苯甲酸超標，經查來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理。

衛生局呼籲，民眾購買清明節應景食品時，務必查看產品標示資訊，並依產品標示之儲存條件保存，尤其清明節吃潤餅，少不了花生粉，購買後應妥善保存於適當條件，開封後也要立即冷藏，以免增加毒素孳生風險，祭祀供品勿於常溫環境下放置過久，食品應充分加熱後再食用，以確保食用安全。

台南 清明節 衛生局 超標

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