家長手寫300多張賀卡給高國中小校長…年過完寄達 校長：一點也不晚

台南市家長會聯合會理事長李孟秦過年前準備手寫新年賀卡給300多所高、國中小的校長，感謝校長們用心耕耘，不過，從事餐飲業的李孟秦因逢台南400有許多活動，從年前忙到年後，花了1個半月才把賀卡寫完。昨天寄出賀卡，貼上臉書後引起很大回響，教育界人士都來按讚留言，表達感謝。

李孟秦說，原本認為要完成這300多張給南市高國中小校長的手寫新年賀卡很簡單，沒想到自己從年前忙到年後，毫無喘息機會，每天回到家已是凌晨，倒下就睡，要完成這些賀卡成了難事。「兒子常問我什麼時候要完成？」我說我不確定什麼時候完成，「但我知道我一定會完成」，燈會活動結束後，就窩在家裡忙著寫賀卡，也給孩子機會教育，「做事要有始有終，不能半途而廢」。

昨天，李孟秦完成了所有卡片書寫，拿到郵局寄送，今天已有校長收到賀卡，李孟秦也把書寫賀卡的照片貼在臉書，吸引校長及教育界人士按讚並留言。有人說是「最有溫度，值得珍藏的溫馨卡」、「出於真心與誠意，就像教育對於學子默默奉獻不需要多言。」、「女俠熱血心腸！讚啦」、「真用心的理事長，加油」。李孟秦說，雖然元宵節早就過了，也不算拜晚年，但要表達的是對校長們的感謝。有校長說，看到這張遲來的賀卡是感謝，一點也不晚。