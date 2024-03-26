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台南跨局處整治河川 二仁溪、鹽水溪2030年脫離嚴重汙染

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府跨局處合作，加強稽查，改善河川汙染。圖／南市環保局提供
台南市政府跨局處合作，加強稽查，改善河川汙染。圖／南市環保局提供

台南市政府跨局處推動河川汙染改善，環保局今表示，2023年鹽水溪、二仁溪嚴重汙染長度都已下降，2030年脫離嚴重汙染。急水溪流域因畜牧廢水增加，汙染長度略增，環保局除運用科技儀器加強稽查取締，畜牧糞尿集中處理中心明年2期完工後，可有效改善水質，脫離嚴重汙染程度。

南市環保局指出，轄區主要河川為急水溪、鹽水溪、二仁溪、曾文溪，是南部地區重要的工業及農業經濟重心，其中急水溪嚴重汙染長度比例由2002年65.7%降至2023年13.4%，除持續推動柳營系統及月津港4座水淨場，畜牧糞尿集中處理中心1、2期明年底完工後，更可有效降低畜牧糞尿汙染。

鹽水溪水質嚴重汙染長度比例自2002年68.6%改善至2023年13.6%，持續推動永康、安平、安南鹽水等汙水下水道系統並維護營運5座水淨場，另，新市善化汙水下水道建設案現由營建署審查中，未來也會同步加強事業稽查與輔導畜牧資源化，預期2030年可脫離嚴重汙染。

二仁溪水質嚴重污染長度比例已有2002年100%改善至2023年24.3%，持續推動永康、虎尾寮、仁德等汙水下水道系統建設及維護營運4座水淨場，三爺溪上游排水截流暨虎資中心功能改善及擴建工程預計今年4月試運轉，預期2030年脫離嚴重汙染。

曾文溪尚無水質嚴重汙染長度，但近期因1號橋施工，進行曾文南化聯通管工程，致懸浮固體上升，加上曾文溪橋畜牧場排放廢水致生化需氧量、懸浮固體、氨氮惡化，導致測站水質惡化，已透過加強稽查管制及現場輔導資源化落實澆灌，預期水質將獲得改善。

環保局長許仁澤表示，為提高稽查量能，南市應用科技工具辦案，以架設遠端攝影連線、水質科學監控設備等，有效查獲偷排廢水行為，讓不肖業者無所遁形。如民眾發現任何環境犯罪行為，請立即通報公害陳情專線:0800-066666或6572813轉2222~2226向環保局報案中心檢舉，環保局將盡快派員前往處理。

台南市政府跨局處合作，加強稽查，改善河川汙染。圖／南市環保局提供
台南市政府跨局處合作，加強稽查，改善河川汙染。圖／南市環保局提供

曾文 水質 重汙染

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