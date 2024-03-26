龍眼花況不佳間接衝擊蜂農 郭國文盼納天災救助

台南地區今年龍眼樹開花情況不佳，恐間接影響蜂蜜產量，衝擊蜂農生計；民進黨立委郭國文、林俊憲今天召開座談會，盼農業部將蜂農納入農業天然災害救助。

郭國文今天在南化區農會農民推廣教育中心舉行座談會，邀請林俊憲、農業部農糧署副署長姚志旺及地方蜂農代表，針對今年龍眼花況不佳問題進行交流。

郭國文表示，以往蜂農所接受災害補助，通常是以天災、氣溫影響，造成蜂群死亡、蜂箱受損來認定，卻未考慮養蜂產業特殊性，如農作物等蜜源植物花況不佳，雖未直接造成損害，卻會間接影響蜂蜜產量，衝擊蜂農生計。

他說，在民國108年時也曾出現蜂農受龍眼、荔枝花況不佳影響，當時政府以補助蜂農餵食蜜蜂的砂糖支出解決，後續卻衍生許多問題，包含影響蜂蜜銷量及民眾觀感不佳，不僅治標不治本，也不符合公平原則。

林俊憲指出，以前無法認定實際養蜂地區花況問題已有改變，目前農業部推動「養蜂事實登錄」，可作為評估納入天然災害救助佐證，況且現金補助也比資材補助符合蜂農期待。

有出席蜂農表示，果樹不開花影響蜂農生產蜂蜜，另一方面，也有超過8成農作物需要蜂農相助，彼此造成影響很大。

郭國文說，農糧署可研議採用花開情況不佳作為認定，補助建議為收入規模1/3，希望農糧署能針對今天座談會訴求，在2週內回覆給蜂農。

林俊憲並建議，中央應加強輔導蜂農產銷履歷，保險部分也要再檢討，針對天然農業災害應要放寬認定，體察民意。

姚志旺回應表示，針對蜂農補助在法規制度上還要再檢討，會把今天座談內容納入討論。