兒童清明連假來尋寶 左鎮「化石寶庫」邀親子打造迅猛龍
兒童清明4天連假即將來臨，南市文化局轄下許多博物館、文化園區紛紛推出兒童節趣味活動，其中，擁有「化石寶庫」之稱的左鎮化石園區，不僅提供12歲以下兒童免費進館外，4月6日、7日也規畫化石翻模與模型組裝體驗，讓親子一同探索桌上古生物冒險之旅，名額有限，歡迎親子把握機會。
文化局指出，以往恐龍模型組裝活動一推出報名即秒殺，今年則新加入化石翻模教學，以市面上並無販售的限量萬代迅猛龍為體驗模型，讓親子翻出專屬自己的化石複製品，體驗活動2天共計4場次，每場次開放40個名額，只要年滿6歲皆可參與，報名僅需繳交材料費50元。
左鎮化石園區表示，此次與行銷公司合作，取得限量萬代迅猛龍體驗模型，搭配館方既有的化石翻模體驗，推出限時限量的組合式體驗活動，讓親子從遊戲中獲取新知並培養默契，共同營造甜美的兒童節回憶，邀請對於古生物有興趣的親子把握機會，體驗活動報名資訊將公告在左鎮化石園區官方網站及臉書粉絲專頁。
此外，左鎮老街在4月4日至5日也會舉辦在地美食小市、手作推廣及特色攤位展售等，左鎮公有零售市場則舉辦兒童市集，現場有小老闆親自上陣，遊客在欣賞完化石寶庫後，也可走進左鎮街區體驗歷史人文之美。
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