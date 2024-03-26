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影／焚風摧殘南部芒果產量恐減半 官民會勘將查估災損
今年南部芒果產期遇焚風、溫差大，許多農民反應今年芒果開花慢、結實率也很差，台南陳情今年收成可能只剩下兩三成。立委郭國文、林俊憲今天會同農政單位與南化、玉井等芒果產區主管到芒果產銷班果園勘查。粗估開花率平均只剩五到六成，下月將勘查估算災害情形。
一行人上到南化烏山頂了解南化、楠西、玉井等整個芒果主產區可能出現災害分布狀況。接著到南化果樹產銷班第79班果園詳細察看，雖然果園管理良好，有很多芒果早花雖然開花，但是結果率大約只有五成。
台南芒果主產區南化區農會總幹事溫進添表示，今年芒果產區，當然也有種植位置、管理表現好的果園，開花率高達8成，但普遍都比往年差，有的甚至只剩兩成，平均大概5-6成。品種以金煌芒果稍好，其餘普遍都差。
玉井區農會指出，今年愛文芒果早花表現稍好有著花、最近的晚花都很差，尤其碰到南風焚風高溫，不少果園狀況都不如往年，大都5-6成開花，著果都不好。
郭國文表示，開花率不好，加上現在氣溫高，著花著果率、結實率都會一路下滑，今天是「超前部署」來勘查、預判狀況。
農糧署、台南農改場表示，最近都有派員出來查看開花狀況，預計下個月中下旬可以實際調查著果率，到時候比較能夠「綜合判斷」哪些產區有受到災害與受災面積。
林俊憲表示，今天會來勘查現場就是希望農政單位能超前部署，因為先前接到的基層反應就是預計今年收成不會好。政府主管機關不應該等農民來陳情、消費者抱怨，應該預判可能的風險及早因應，才能將災害損失減到最小。
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