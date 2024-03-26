台南聯合徵才3月30日南大登場 逾1380個工作機會
國立台南大學今天宣布「#Future～2024台南地區聯合徵才活動」3月30日在南大中山體育館登場，將有28家廠商提供逾1380個工作機會。
南大今天發布新聞稿指出，因應新鮮人求職旺季，南大攜手勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心舉辦徵才活動。
南大表示，職缺包含文教服務、百貨、餐旅、電子、製造、銷售等領域，釋出營運服務專員、硬體工程師、儲備幹部、教材編輯、企劃行銷專員、產品設計工程師、資訊工程師、英文業務專員、財務專員、專案管理師、平面設計專員、人資專員、休閒部活動指導員、導覽銷售員、機械工程師、社群編輯、研發專員、彩妝師、網頁開發工程師等。
徵才除正職及兼職工作外，還有廠商提供實習職缺及工讀機會，現場另有職訓課程及生涯牌卡諮詢、南方創客基地等青年就業服務，協助應屆畢業生順利銜接就業市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言