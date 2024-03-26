斗六棒球場大螢幕壞2年多未修復 球迷看球抱怨連連

雲林縣斗六棒球場為國際標準球場，2005年啟用至今，但自2021年開始，球場轉播大螢幕老舊損壞，投影畫面嚴重變色及模糊，就連國際賽事熱身賽舉辦，也出現同樣情況，引起球迷抱怨，至今仍未改善，縣府教育處表示，多次向體育署爭取經費未獲補助，今年再度提報改善計畫，只待中央核定就能進行大螢幕及轉播系統汰換。

中職熱身賽開打，23日中信兄弟與台鋼雄鷹之戰在斗六棒球場開打，吸引7315人進場，是本季室外球場之最，當天場上氣氛熱鬧，但球場上的轉播大螢幕卻是一片黑，有球迷抱怨，斗六棒球場螢幕壞掉許久，至今仍未修復、汰換，影響賽事觀賞。

斗六棒球場轉播螢幕自2021年開始，投影先後開始出現分格及未盡清晰，至2023年投影畫面已嚴重變色且模糊，目前賽事進行時會將螢幕轉播關閉，今年下半年斗六棒球場仍有中華職棒一軍賽事共計2場，二軍賽事計57場。

縣府教育處長邱孝文說，斗六棒球場的轉播螢幕已經很老舊，不符合現代轉播需求，2021年縣府就開始向持續向教育部爭取，多次爭取無果，未獲核定補助，今年再向體育署提報「113年優化全民運動與賽會環境計畫」3200萬大螢幕汰換及轉播系統，只待中央經費核定。

邱孝文說，雖然中央尚未核定經費，但縣府已在進行先前規畫，因為明年全國運動會在雲林，有棒球項目比賽，一定會趕在之前汰換。