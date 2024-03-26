南市鹽水排水拓寬首期提前完工 防洪能力汛期受考驗
為改善南市大新營地區水患，台南市政府獲中央補助3650萬元辦理新營區鹽水排水首期治理工程，首期工程趕在汛期前提前完工，約有3500人受惠，未來防洪能力受考驗。
南市府水利局說明，鹽水排水在國道1號高速公路上游600米處，因排水路寬度不足造成瓶頸段容易因短沿時強降雨，導致排水水位壅高易淹，造成區域性淹水災情發生。
該首期工程去年8月施工，提前在本月完成，包含護岸改善649米，並將排水寬度從5至6米拓寬為10米，有效增加通洪斷面80%，另增改建3座箱涵橋與完善排水路周邊農路交通，其效益可保護周邊護鎮里60公頃土地及人口約3500人。
此外，鹽水排水經國道1號高速公路底部箱涵段原有寬度僅3.5米，嚴重影響排水效能，過去易因短沿時強降雨而淹水，高速公路總局亦於去年5月配合將箱涵從3.5米拓寬為10米，提升新營及鹽水區域防洪能力。
水利局指出，目前正辦理鹽水排水下游匯流岸內排水等相關工程，總計投入經費達2.03億元，相關工程陸續完工後，屆時將更大幅度地提升鹽水排水治理率及整體防洪能力。
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