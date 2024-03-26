台南龍崎牛埔林鵰現蹤 生態廊道寶地更應珍惜維護

瀕危生物、台灣最大的猛禽林鵰大都出現在北部及東部，南部少見，不過，台南社大日前在龍崎牛埔再次發現林鵰。研究員晁瑞光說，之前以為是大冠鷲，經把照片傳給林鵰相關社團確認是林鵰後，讓人驚喜，顯見牛埔是生態豐富的地方，而牛埔也被森保署畫入生態廊道區域，更應珍惜及維護這處美麗地景。

頻危生物、台灣最大的猛禽林鵰已好幾年出現在台南龍崎牛埔，這裡也是農業部森保署所畫的生態廊道區域。圖／台南社大提供

晁瑞光說，在牛埔常會看到大冠鷲，但從來沒注意到是否有林鵰，直到1年多前，發現有大鳥在上空盤旋，整隻黑色又翅膀長，不太像大冠鷲，懷疑是否為林鵰，經把照片傳給相關老師，以及林鵰相關社團後，確認是林鵰，經整理過去拍攝的照片，也有拍到林鵰，證明牛埔是林鵰過境廊道。

23日晁瑞光帶學員到龍崎牛埔惡地地質公園附近踏查，除了發現一群大冠鷲，不遠樹梢也有林鵰在盤旋飛翔，疑在找尋食物。晁瑞光說，都是在3月即年底發現林鵰，疑過境，因此時牛埔草枯，生物較易被發現，林鵰可能趁此機會來覓食。

晁瑞光表示，牛埔生態豐富，農業部森保署所畫的生態廊道也將牛埔包含在內，更可證明，其實從牛埔到烏山頭水庫、東山、白河淺山區，都可看到過境的猛禽，也是猛禽必經路線，也是台南之寶，只是少人注意，更應該珍惜維護，也值得相關單位規畫相關的旅遊、生態休閒路線。林鵰影片網址https://www.facebook.com/100000151492509/videos/2341674962697722、https://www.youtube.com/watch?v=GAAxHtAVwJ0&t=50s