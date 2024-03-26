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拆吳鳳南路分隔島聲浪再起 嘉市府：分隔島私有地徵收費龐大

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，交通違規也多。記者魯永明／攝影
嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，交通違規也多。記者魯永明／攝影

嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，民眾長期反映改善，議會要市府研議將分隔島拆除或改為橋線式分隔島。市府交通處說，過去營建署補助完成拆除可行性評估，但因分隔島私有地徵收費高達數億元，經費龐大未執行。

交通處交通工程科說，整條吳鳳北路、吳鳳南路，獨有垂楊路到世賢路段兩側設分隔島，數年前就有民眾反映，25公尺寬吳鳳南路經分隔島區隔出慢車道，不僅路幅狹窄、還易導致汽機車擦撞，希望改善，但民眾對移動分隔島、維持原狀各有主張。

議會臨時會通過議員林煒軒提案，吳鳳南路是嘉市南北向重要主幹道之一，車流量多，分隔島路段道路狹窄，不利市民交通暢行，引發爭議，建議通盤檢討分隔島設計，研議將原分隔島拆除或改為橋線式分隔島，提升市民交通便利，降低分隔島維護成本，撙節開支。

市警局交通隊說，近2年吳鳳南路段（垂楊路至興業路）交通事故共計發生70件，其中2022年發生36件，2023年發生34件。吳鳳南路與垂楊路口去年1月1日建置科技執法，取締項目為快車道違規右轉，去年共計告發4482件。

用路人說，吳鳳南路分隔島造成轉換車道車輛，容易與直行機車爭道擦撞，因路幅不同於友忠路、四維路寬度，車輛停放慢車道會造成汽機車通行不便，影響店家生意；有民代建議仿高速公路路型，讓分隔島設路中間，讓汽車可轉換外側車道再右轉。

交通處說，吳鳳南路垂楊路到世賢路段分隔島拆除，因公設地私有地主徵收費高達數億元，經費龐大，還牽涉台電電線下地，還需聽取各方意見、謹慎規畫，為交通安全順暢，廣設交通告示牌提醒用路人注意。

嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，交通違規也多。記者魯永明／攝影
嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，交通違規也多。記者魯永明／攝影
嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，交通違規也多。記者魯永明／攝影
嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，交通違規也多。記者魯永明／攝影

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