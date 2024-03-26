台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 綠營議員疑：為何不等新閣揆公布？

行政院副院長鄭文燦18日到嘉縣府宣布，台積電先進封裝廠CoWoS進駐嘉科園區。事前保密到家，宣布方式、時機引發揣測；嘉科園區所在地綠營太保市議員黃榮利質疑，為何不等520總統交接，由新閣揆公布？縣長翁章梁說，鄭文燦帶隊到縣府開會建廠最後確認，因下月就要動工建廠，請示鄭文燦同意開記者會才對外宣布。

準總統賴清德5月20日就職，他1月26日到嘉縣謝票，針對外傳台積電1奈米可能落腳嘉科園區，賴允諾促成台積電設廠，賴承諾不到2個月，鄭文燦就到縣府宣布台積電2座先進封裝廠落腳嘉科園區，雖非先前傳出1奈米廠，但鄭的談話，還有英系掌門卸任立委陳明文到場，讓人嗅到鄭文燦與英系結盟的濃濃政治味。

曾任2屆太保市長的黃榮利說，台積電落腳太保市是嘉義縣民可喜可賀的一天，因是嘉義縣「轉大人」轉型大好契機！按理這場記者會，應由縣府各局處長、議會議長副議長暨議員、18鄉鎮市長都應聯絡到場，以嘉年華會盛大召開！

為何不等520總統交接，由新閣揆公布，藉以感謝縣民，力挺賴清德這份大恩情，回贈給嘉縣民一個大紅包？偏要急於一時，由英系立委及大老，硬拖即將卸任的行政院副院長、經濟部長、暨台積電莊副總草率召開？

黃榮利說，封裝廠是台積電末端產業，晶圓成品最後測試，檢驗合格沒問題包裝出廠，協力廠商不多！鄭文燦接受媒體採訪指稱，1位台積電工程師可帶動8位外溢效應，那是「奈米晶圓廠」！他在議會臨時會質詢，要求翁章梁積極爭取晶圓廠。國科會、南科管理局有必要說清楚講明白，奈米晶圓廠會來嘉義嗎？

針對外界質疑先進封裝廠需求工程師及員工，不如晶圓廠多，並非如鄭文燦所言1名工程師可創造8人就業機會效益，翁章梁說，日月光集團是半導體封測廠，高雄就業人數逾萬人，引進許多移工，台積電用本國工程師作業員，就業人員不會少於晶圓廠，台積電設廠帶來就業發展外溢效應。