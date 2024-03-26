維護上下學安全 嘉縣改善6校通學步道

嘉義縣中埔鄉頂六國小就在省道台18線阿里山公路旁，車流量大且貼近走路的學童，轉彎恐危及安全，縣府將改善車輛轉彎的幅度等；縣府也指出，今年預計改善校園周邊通學環境，包括頂六、同仁等5個國小及南華大學，經費已獲核定，近期規畫設計，力拚明年3月開學前可以完工。

頂六國小校長吳淑茹說，校門口前阿里山公路、嘉中公路車流量都很大，嘉中公路轉阿里山公路的路口三角地帶，車輛容易被擋住視線，恐危及行人安全。縣府建設處表示，頂六國小門口有天橋，但還是有人會走行穿線，將以1300萬元預算，在前方岔路口水溝加蓋，減緩車輛轉彎幅度，讓汽車駕駛視線更好。

另，大林鎮三和國小周邊改善工程耗資2821萬多元，為此次最多，大林鎮公所表示，預計改善校園側門人行道鋪面，也修正家長接送動線，而從附近麗景山莊社區出來到校方的另一個出入口常有學生出入，因此增設標線型人行道。

縣府指出，今年預計改善同仁國小、頂六國小、三和國小、竹村國小、新埤國小、南華大學，目前都規畫設計中，預計6月完成並辦理後續工程招標，目標2025年3月開學前完工開放使用。