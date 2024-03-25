台南仁愛之家漲租金 承租戶反彈 陳亭妃籲凍漲助弱勢

台南市許多民眾近日向立委陳亭妃、市議員陳怡珍陳情，反映仁愛之家無預警上漲土地租金1倍，令人難以接受。陳亭妃、陳怡珍表示，貿然納入新的公告地價公式計算，以及取消弱勢優惠不合理，要求凍漲。

仁愛之家表示，租金標準依政府公告的公告地價乘以3％計算，已10多年沒調漲租金，今年度主要針對沒有符合租金優待辦法的住戶給予調整（維持中低收入戶打75折，低收入戶打5折），以維護所有承租戶申請優待的公平性及合理性。秉持關懷弱勢的宗旨，若有中低、低收入戶的承租戶，歡迎前來申請，會給予租金優惠，若貧困無法生活，將另提供急難救助金協助。

陳亭妃表示，仁愛之家前身為「台南市救濟院」，宗旨是濟貧扶弱、奉獻社會公益，以照顧弱勢族群為主，但無預警大幅調漲租金，令人不解。仁愛之家雖為從事老人福利安養事業，但提供土地出租並收取租金收入，有盈餘，不致影響機構正常運作。

陳怡珍說，自仁愛之家宣布調漲土地租金以來，許多長期在此居住的居民無法接受，怨聲載道，相關的陳情案件不停湧現，可見此舉對民生造成嚴重衝擊。當時向救濟院承租土地的民眾多數屬於弱勢族群，原有的租金收受標準和公告地價就有極大落差，貿然計入新的公告地價公式，再加上全面取消弱勢優惠，明顯增加百姓沉重的負擔。

陳亭妃、陳怡珍呼籲仁愛之家懸崖勒馬，傾聽民眾的心聲，盡速凍漲租金，勿本末倒置，成為影響居民生活的元凶，回歸救濟院的服務精神、扶危救弱，繼續對社會捐輸濟困、奉獻服務人群。