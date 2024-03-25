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南市後甲圓環開放機慢車直行穿越 取消紅燈可右轉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市交通局為改善東區後甲圓環汽、機車在外環交織衝突及提升機慢車行車友善環境，今宣布4月13日起開放機慢車可直行穿越圓環。圖／南市府交通局提供
台南市交通局為改善東區後甲圓環汽、機車在外環交織衝突及提升機慢車行車友善環境，今宣布4月13日起開放機慢車可直行穿越圓環。圖／南市府交通局提供

為改善台南市東區後甲圓環汽、機車在外環交織衝突及提升機慢車行車友善環境，交通局今宣布，4月13日起開放機慢車可直行穿越圓環，不須繞行外環，除可縮短騎乘路徑提高行駛效率，也可改善外環汽、機車交織情形。因機車已可直行穿越圓環，同步取消紅燈右轉。

交通局長王銘德說，市長黃偉哲在年初宣示啟動西門圓環改善時，就要求交通局對類似條件的後甲圓環應盡速研擬改善方案，交通局依西門圓環的改善經驗，並分析開放前、後肇事資料發現並無顯著差異後，針對後甲圓環管制方式調整改善規畫，除開放機慢車可直行穿越圓環外，也同步取消入環機車可紅燈右轉，提升行人安全通行環境。

另，因應汽車亦可行駛外環，需特別處理入環前直行與右轉車輛分流措施，原中華東路一、二段路型為1快車道、1混合車道、2機慢車優先道的路型，將一併調整為1快車道、1混合車道及1右轉車道，並在前1個路口處即開始導引車輛提早分流，另東西向的裕農路也會進行導引行向分流的標線調整。

為配合機車可直接穿越圓環，匯入外環需求量預期會減少，將一併取消中華東路與裕農路原開放紅燈右轉，使南市圓環的管制方式一致性，不再有圓環開放機車紅燈右轉的特例，用路人行經圓環時只要依照號誌燈號指示判斷即可，行人也不用再擔心紅燈右轉車輛不停讓的情形發生。

王銘德指出，目前後甲圓環較常遭用路人反映壅塞的是在圓環西北角（鄰南紡側）的外環車道上，主因為經外環右轉後需再次停等東寧路與裕農路口號誌，經檢視號誌時制計畫並配合這次圓環改善工作，將重新設定號誌管控方式，有效分配各行向綠燈秒數，增加西北角出圓環後往西行的綠燈時間，以改善假日期間因車輛進出南紡購物中心需求而造成的壅塞。

交通管制科科長方川和表示，因取消紅燈右轉、開放機車僅准直行穿越可能造成用路人短時間無法適應的問題，除加強宣導外，也與轄區分局、交通大隊完成橫向聯繫溝通，至5月底如因管制措施改變而衍生的違規項目(如圓環機慢車違規紅燈右轉)將以勸導為主。考量目前圓環內道路條件因素無法劃設左轉待轉區，行經後甲圓環要轉向往橫交道路的機慢車，仍應維持繞環騎乘的動線，並依照號誌燈號指示行止，以維護行車安全。

台南 機車族 行人 車道

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