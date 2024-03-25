維護師生上下學安全 嘉縣改善6所學校通學步道

嘉義縣中埔鄉頂六國小就在省道台18線阿里山公路旁，車流量大，學童沿路邊走常跟汽機車貼近，縣府編列預算改善通學步道，縣府指出，今年預計改善同仁國小、頂六國小、三和國小、竹村國小、新埤國小、南華大學等人行道路等，近期規畫設計，明年3月開學前可以完工。

頂六國小校長吳淑茹表示，學校緊鄰阿里山公路，且校門口前的阿里山公路、嘉中公路車流量都很大，叉路口三角地帶擋住車輛視線，且車輛轉彎時要加大幅度，無形中隱藏師生上下學危險，計畫改善這路口，因為涉及土地管理關，這幾天與相關單位持續討論。