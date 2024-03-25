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維護師生上下學安全 嘉縣改善6所學校通學步道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉頂六國小位於車流繁忙的阿里山公路段。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉頂六國小位於車流繁忙的阿里山公路段。記者李宗祐／攝影

嘉義縣中埔鄉頂六國小就在省道台18線阿里山公路旁，車流量大，學童沿路邊走常跟汽機車貼近，縣府編列預算改善通學步道，縣府指出，今年預計改善同仁國小、頂六國小、三和國小、竹村國小、新埤國小、南華大學等人行道路等，近期規畫設計，明年3月開學前可以完工。

頂六國小校長吳淑茹表示，學校緊鄰阿里山公路，且校門口前的阿里山公路、嘉中公路車流量都很大，叉路口三角地帶擋住車輛視線，且車輛轉彎時要加大幅度，無形中隱藏師生上下學危險，計畫改善這路口，因為涉及土地管理關，這幾天與相關單位持續討論。

嘉義縣政府為維護轄內各學校師生上下學安全，今年度編列經費改善，並已獲中央補助；建設處表示，預計要做通學步道的學校有中埔鄉同仁國小（核定總經費830萬）、頂六國小（1300萬）、南華大學周邊道路人行道改善（1795.4萬）、大林鎮三和國小周邊（2821.5萬）、朴子市竹村國小通學步道（1400萬）、太保市新埤國小（1300萬）等，分別於2023年12月及2024年1月獲交通部核定補助，目前都於規畫設計作業中，預計於今年6月完成規畫設計並辦理後續工程招標；預估於2025年3月開學前可完工開放使用。

嘉義縣中埔鄉頂六國小校門口前方的三角交叉口，車輛轉彎時要加大幅度，隱藏師生上下學危險。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉頂六國小校門口前方的三角交叉口，車輛轉彎時要加大幅度，隱藏師生上下學危險。記者李宗祐／攝影
車輛從嘉中公路轉向阿里山公路時，因交叉口三角地帶隱藏危險。記者李宗祐／攝影
車輛從嘉中公路轉向阿里山公路時，因交叉口三角地帶隱藏危險。記者李宗祐／攝影

人行道 偏鄉學校 嘉義 行人 阿里山

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