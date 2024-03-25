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雲林今年第15場禽流感確診 今撲殺2.3萬隻土雞

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣今天再添一土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所表示，這是今年至今第15場確診禽流感的禽場，今已完成撲殺2萬3571隻50日齡的紅羽土雞。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今天再添一土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所表示，這是今年至今第15場確診禽流感的禽場，今已完成撲殺2萬3571隻50日齡的紅羽土雞。圖／雲林縣政府提供

雲林縣今天再添一土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所表示，這是今年至今第15場確診禽流感的禽場，今已完成撲殺2萬3571隻50日齡的紅羽土雞，並針對半徑1公里內2禽場採樣監控，呼籲禽農提高警覺。

雲林縣莿桐鄉一土雞場發現雞隻出現異狀主動通報，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所依標準作業程序，執行撲殺銷毀2萬3571隻50日齡的紅羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，同時也針對半徑1公里內2場禽場進行採樣監控

防疫所長廖培志表示，今年迄今雲林縣已確診及撲殺禽流感禽場案例計15例（陸禽10場、鴨3場、鵝2場），3至5月是許多候鳥遷徙北返繁殖地途經台灣的春季過境期，透過候野鳥遷徙傳播病原風險仍高，呼籲養禽業者仍應加強防範。

防疫所經疫情調查結果研判，疫情發生主因為業者未落實禽場生物安全所致 ，如人員進出禽舍未更換乾淨衣鞋、未落實衛生清潔消毒等，正確生物安全操作方式，可參考防檢署禽流感資訊專區。

確診 禽流感 雲林

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