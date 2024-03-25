林內紫斑蝶活動延期至4月底舉辦 地方憂：可能看不到紫蝶

台灣紫斑蝶每年清明前北返遷徙，又稱「清明蝶」，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路讓蝶，成為國際生態佳話，雲林縣林內鄉公所每年清明節前後舉辦紫斑蝶季活動，今年原定三月底舉辦，日前突公告延期至4月底、5月初舉辦，根據歷年監測資料，該段時間難以看到紫斑蝶，地方人士對此錯愕，鄉公所解釋是不希望人潮影響生態。

紫斑蝶遷徙過境雲林林內鄉時間多落在清明節前後，所以有「清明蝶」之稱，前鄉長邱世文自2007年開始，每年清明節前後舉辦紫斑蝶季活動，帶民眾認識紫斑蝶生態，年年持續至今，今年原定3月30、31日及4月6、7日舉辦，日前突公告延期至4月27、28日及5月4、5日舉辦。

台灣紫斑蝶生態保育協會歷年監測資料顯示，四月底至五月初要看到紫斑蝶的機率很小，歷年僅出現一、二次，邱世文對該活動延期表示，民眾參加紫斑蝶季活動卻看不到紫斑蝶，「太離譜了！」且紫斑蝶過境已是國際生態佳話，每年都有國外人士來賞蝶，應該要具有國際視野的在地活動，可能為此變成國際笑話。

林內鄉公所秘書黃秀香表示，紫斑蝶季活動延期除內部作業問題影響，主要是不希望紫斑蝶遷徙時參加活動的人潮太多，影響到生態，也擔心清明節下雨影響活動進行，延期未必不好。

雲林縣府亦有補助鄉公所舉辦紫斑蝶季活動，延期公告是縣府文化觀光處代為在臉書上發布，文化觀光處證實鄉公所在該活動招標時流標，為此延期，根據政府電子採購網資料顯示，該活動已於3月18日公告由三石文創事業發展有限公司得標。