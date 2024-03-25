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廢塑料場大火飄臭 台南要罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市佳里區佳里興一處廢塑料堆置場23日火警，黑煙直竄天際，並造成空氣汙染。圖／讀者提供
台南市佳里區佳里興一處廢塑料堆置場23日火警，黑煙直竄天際，並造成空氣汙染。圖／讀者提供

台南市佳里區佳興里1處廢塑料堆置場前天下午大火，火勢雖1個半小時內被控制，但黑煙往北飄散，連在10公里外的學甲、鹽水區等地居民等都能聞到異味。環保局昨表示將開罰，會釐清造成空汙情況、管理責任，依空氣汙染防制法處10萬到500萬元不等，並追究有無違反廢棄物清理法的刑事責任。

現場員工初步稱不清楚為何起火，環保局指出，火警發生原因將待消防、警政單位調查，如果是廢棄物且故意在現場焚燒，會另依違反廢清法移送偵辦，而災後現場遺留的廢棄物，也將限期業者完成清除改善，以避免衍生2次汙染情事。

環保局解釋，個人露天違法燃燒才可能依空汙法處最低的10萬元罰鍰，此件非個人，裁罰金額會較多。

台南市消防局前天下午1時47分接獲多通報案，指佳里區的廢塑料堆置場發生大火，到場發現多個太空包陷入火海，陸續派遣10多個分隊前往，消防人員拉水線、堆置場員工也以堆高機阻絕火勢蔓延，在1個半小時內控制火勢。

業者供稱，此塑料是回收要做成塑膠粒再利用，非廢料。

台南 廢棄物

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