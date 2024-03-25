「國道媽」遶境 駐駕雲林西螺服務區到月底

雲林西螺鎮廣福宮老大媽有「國道媽祖」美稱，昨出動陣頭到國道多個服務區遶境，並將在國道1號北上西螺服務區駐駕到月底。另，百餘年的台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，暌違102年再次由歸仁區八甲里輪值主辦，昨席開132桌場面盛大。

高速公路局長趙興華說，去年光是單一車輛自撞事故就達4346件，今年到2月664件，呼籲開車切勿分心，千萬別看手機或打瞌睡。

邁入11年的西螺廣福宮老大媽國道平安遶境，神轎隊伍昨上午浩浩蕩蕩抵達西螺服務區，雲林縣長張麗善、立委劉建國、新東陽總經理麥升陽、趙興華等人接駕；逢周日遊客多，民眾爭相鑽轎底祈安。神轎隊伍一路前往新竹關西、西湖、南投等服務區遶境，晚間返抵北上西螺休息區駐駕到3月31日，之後將再起駕展開國道警察隊南、北巡。

另外，忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖，以台南新豐地區，及外圍新化、東區後甲、安南區土城仔等8個行政區為主要區域，農曆2月15日，陳姓宗親就會前往值東的庄頭祭祖、餐敘，最盛時期有46個庄頭。83歲值東爐主陳錦昌說，今年超過1300名陳氏宗親一同參與。

昨中午宴席由歸仁八甲陳氏宗親會會長陳福山帶領，請各庄頭宗親朝祭拜地點三鞠躬後，再喝3杯「祖佛酒」，互相祝福事事順心，儀式熱鬧也不失莊嚴；餐會中擲出新年度值東庄頭為永康新樹里。

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