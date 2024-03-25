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柯文哲喊合作爭福利 黃敏惠盼讓嘉義好

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
民眾黨立法委員張啟楷（右二）嘉義服務處昨天揭牌，嘉義市長黃敏惠（左二）與黨主席柯文哲（右一）同台互動。記者李宗祐／攝影
民眾黨立法委員張啟楷（右二）嘉義服務處昨天揭牌，嘉義市長黃敏惠（左二）與黨主席柯文哲（右一）同台互動。記者李宗祐／攝影

台灣民眾黨擬讓不分區立委兩年後參選縣市長，其中立委張啟楷接任嘉義黨部主委，昨天又揭牌嘉義服務處，國民黨市長黃敏惠、民進黨立委蔡易餘都出席祝賀，黃、蔡也和民眾黨主席柯文哲互動，氣氛熱絡。柯文哲說，以後會和黃市長合作爭取福利。

黃敏惠致詞表示，嘉義是民主聖地，不分顏色、就是出色，好的力量一齊往前走，共同讓嘉義、台灣愈來愈好。

地方預料張啟楷可能投入2026年嘉義市長選舉，形成藍、綠、白三腳督，對此張說，市長的部分若有機會為嘉義鄉親服務，是自己光榮，他跟黃市長都是嘉義縣東石鄉出生再到嘉市，也是兩代交情，但目前無法談是否藍白合。

市長黃敏惠4任無法再拚連任，國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，服務處成立或許是張啟楷的起手式，國民黨會持續觀察其動態，下屆縣市長選舉，藍營還沒有黨員同志要投入競選；民進黨嘉市黨部主委黃露慧說，新總統都還沒就職，對於民眾黨動向會持續關注，黨內也還無人表態要選市長。

民眾黨以「啟動夢想，凱旋回嘉」為張啟楷嘉義服務處揭牌，柯文哲及妻子陳佩琪、黨籍立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、林國成等都出席。

張啟楷表示，上周拜訪市長黃敏惠後，將會爭取中央兌現對鐵路高架全額負擔的承諾，並且要求台積電到嘉義設廠不能夠跳票、延誤期程。

柯文哲說，張啟楷以後會和市長黃敏惠合作，例如輕軌、鐵路高架化、總圖園區等都有在著墨。

台積電 嘉義 張啟楷 柯文哲 蔡易餘 鐵路高架化 陳佩琪 麥玉珍 黃國昌 黃敏惠

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