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「如鐵厝隨便搭」 後壁蘭展場挨批簡陋

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南報導
台灣國際蘭展後壁展場基礎設施不足，挨批有如「鐵厝隨便搭一搭」，圖為展場外觀。記者謝進盛／攝影
台灣國際蘭展後壁展場基礎設施不足，挨批有如「鐵厝隨便搭一搭」，圖為展場外觀。記者謝進盛／攝影

蘭花是台南重要產業，今年國際蘭展創下未來3到5年外銷訂單逾115億元的新高，不過主要展場後壁區蘭花生技園區設置逾20年，有議員批評場地長期簡陋、基礎設施不足等，猶如「鐵皮屋隨便搭一搭」，遠遜於今年同為蘭展場地的大台南會展中心，要求改善，否則杯葛明年蘭展相關預算。市府表示，園區目前已移交農業部管理，會向中央要求持續優化、改善。

市議會日前審查第二預備金動支案，議員認為蘭花生技園區展館遲未整修，不同意市府補助台灣蘭花產銷發展協會70萬元支應本次世界蘭花會議布置所需的經費。農業局指出，近日蘭展檢討會議上，會向中央提出、爭取設施改善。

「場地簡陋老問題長期存在，蘭展參訪效果大打折扣！」市議員蔡育輝說，後壁蘭花生技園區從前台南縣長蘇煥智爭取設置迄今，去年才移交農業部，每年辦理台灣國際蘭展吸引大批遊客，經檢視長期來蘭展場地不忍卒睹，包括地面不平整、龜裂，溫室、洗手間不足等。

蔡育輝也說，後壁蘭展場是南市溪北唯一大型國際展覽活動，場地再不改善，會讓不少鄉親認為市府「重南輕北」，若持續忽視將在議會刪減明年蘭展預算，且堅決要求蘭展比賽應在產地大本營後壁舉辦。

參加蘭展業者說，後壁蘭展場地好像夜市攤位般簡陋，曾讓國際買主不解，尤其今年在會展中心的展區，全新舒適寬敞，對照之下真的有如「都市與鄉下」之別。

農業局回應，蘭展絕無重南輕北，今年考量世界蘭展「會議」性質高，且正可搭配台灣燈會高鐵燈區，發揮加乘效果，綜合考量下增加大台南會展中心，經與中央初步討論，明年蘭展都回歸在後壁舉辦。每3年舉辦一次的亞太蘭展明年也將再度於台南舉辦，市長黃偉哲說，明年3月亞太蘭展與台灣國際蘭展強強聯手。

台南 台灣燈會 生技 蘇煥智 議員 高鐵 黃偉哲

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