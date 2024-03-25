聽新聞
test
0:00 / 0:00

奈米噴染一絕 蘭花蛻變出國旗牆

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
蘭展的美麗與哀愁 台南蘭花裁培、育種等技術世界聞名，以奈米噴染技術，做出62國的國旗蘭花牆。本報資料照片
蘭展的美麗與哀愁 台南蘭花裁培、育種等技術世界聞名，以奈米噴染技術，做出62國的國旗蘭花牆。本報資料照片

台南蘭花裁培、育種等技術世界聞名，有業者運用最新奈米噴染技術，先前以烏克蘭國旗配色，將雪白蝴蝶蘭以藍、黃配色成「烏克蘭蘭花」，對烏表達聲援一舉暴紅，今年蘭展上，以奈米噴染蘭花的62國「國旗牆」，相當吸睛，也凸顯台灣蘭花在全球行銷成就，更是未來蘭花文創商機。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼進說，烏克蘭蘭花噴染使用的是植物染劑，以奈米技術結合噴染技術，一方面對植物沒有傷害，花期也由30天延長到40天，全球都有類似技術，但台灣是奈米噴印技術應用在蘭花的最大國，也在全球蘭花噴印市場占比最高。

業者解釋，不同於過去用顏料透過葉脈毛細作用染色，奈米噴染的顏色可以更柔和，且附著在花瓣的表面後也不會堵住花朵的毛細孔，對植物、人體都不會有傷害，但須逐朵上色，費時費工，成本比一般蘭花高出2至3倍，多半用在展覽上。

至於育種技術，農業局指出，目前蝴蝶蘭主要採用雜交育種，業者有計畫從蒐集種源特性分析，挑出符合育種目標基因來源，再透過後裔檢定，於瓶苗、幼苗、開花期分階段評估適合雜交組合，選拔符合市場需求優良單株，以分生微體繁殖技術量產，提供國外市場瓶苗、大苗及國內盆花生產所需。

農業局也說，近年來蝴蝶蘭育種及發表不斷推陳出新，加入其近緣的朵麗蝶蘭，不斷研育、篩選親本，產生了多花、大花徑、花序排列佳、易栽培等融合雙方優點品系，受到海外市場青睞。

奈米 烏克蘭 蝴蝶

延伸閱讀

奈米噴染技術結合文創 台灣蘭業拓展新藍海

後壁蘭展挨批場地如「鐵厝」 南市府：移交中央優化中

蘭展首度「雙展」 黃偉哲：外銷訂單逾115億創20年新高

知己變身竊賊 「蘭癡」廚師買不到特有種蘭花竟用偷的

相關新聞

「如鐵厝隨便搭」 後壁蘭展場挨批簡陋

蘭花是台南重要產業，今年國際蘭展創下未來3到5年外銷訂單逾115億元的新高，不過主要展場後壁區蘭花生技園區設置逾20年，...

奈米噴染一絕 蘭花蛻變出國旗牆

台南蘭花裁培、育種等技術世界聞名，有業者運用最新奈米噴染技術，先前以烏克蘭國旗配色，將雪白蝴蝶蘭以藍、黃配色成「烏克蘭蘭...

廢塑料場大火飄臭 台南要罰

台南市佳里區佳興里1處廢塑料堆置場前天下午大火，火勢雖1個半小時內被控制，但黑煙往北飄散，連在10公里外的學甲、鹽水區等...

「國道媽」遶境 駐駕雲林西螺服務區到月底

雲林西螺鎮廣福宮老大媽有「國道媽祖」美稱，昨出動陣頭到國道多個服務區遶境，並將在國道1號北上西螺服務區駐駕到月底。另，百...

柯文哲喊合作爭福利 黃敏惠盼讓嘉義好

台灣民眾黨擬讓不分區立委兩年後參選縣市長，其中立委張啟楷接任嘉義黨部主委，昨天又揭牌嘉義服務處，國民黨市長黃敏惠、民進黨...

奈米噴染技術結合文創 台灣蘭業拓展新藍海

台南後壁蘭花生技園區世茂農業生技公司2022年運用最新奈米噴染技術，將雪白蝴蝶蘭以烏克蘭國旗蘭黃藍配色成「烏克蘭蘭花」而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。