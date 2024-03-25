奈米噴染一絕 蘭花蛻變出國旗牆

台南蘭花裁培、育種等技術世界聞名，有業者運用最新奈米噴染技術，先前以烏克蘭國旗配色，將雪白蝴蝶蘭以藍、黃配色成「烏克蘭蘭花」，對烏表達聲援一舉暴紅，今年蘭展上，以奈米噴染蘭花的62國「國旗牆」，相當吸睛，也凸顯台灣蘭花在全球行銷成就，更是未來蘭花文創商機。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼進說，烏克蘭蘭花噴染使用的是植物染劑，以奈米技術結合噴染技術，一方面對植物沒有傷害，花期也由30天延長到40天，全球都有類似技術，但台灣是奈米噴印技術應用在蘭花的最大國，也在全球蘭花噴印市場占比最高。

業者解釋，不同於過去用顏料透過葉脈毛細作用染色，奈米噴染的顏色可以更柔和，且附著在花瓣的表面後也不會堵住花朵的毛細孔，對植物、人體都不會有傷害，但須逐朵上色，費時費工，成本比一般蘭花高出2至3倍，多半用在展覽上。

至於育種技術，農業局指出，目前蝴蝶蘭主要採用雜交育種，業者有計畫從蒐集種源特性分析，挑出符合育種目標基因來源，再透過後裔檢定，於瓶苗、幼苗、開花期分階段評估適合雜交組合，選拔符合市場需求優良單株，以分生微體繁殖技術量產，提供國外市場瓶苗、大苗及國內盆花生產所需。

農業局也說，近年來蝴蝶蘭育種及發表不斷推陳出新，加入其近緣的朵麗蝶蘭，不斷研育、篩選親本，產生了多花、大花徑、花序排列佳、易栽培等融合雙方優點品系，受到海外市場青睞。