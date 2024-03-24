奈米噴染技術結合文創 台灣蘭業拓展新藍海

台南後壁蘭花生技園區世茂農業生技公司2022年運用最新奈米噴染技術，將雪白蝴蝶蘭以烏克蘭國旗蘭黃藍配色成「烏克蘭蘭花」而全球暴紅，今年蘭展奈米噴染蘭花的62國「國旗牆」更顯吸睛，更是未來台灣蘭花文創商機，開拓市場新藍海。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼進說，「烏克蘭蘭花」噴染所使用的是植物染劑，奈米技術結合噴染對植物沒有傷害，花期也由30天延長到40天。

曾俊弼進一步說明，全球都有類似技術，但台灣是將奈米噴染技術應用在蘭花的最大國，未來商機潛力大，也可與原有市場區隔，可打造市場新藍海。

業者指出，奈米噴染不同於過去用顏料透過葉脈毛細作用染色，奈米噴染的顏色可以更柔和，且附著在花瓣表面後也不會堵住花朵的毛細孔，對植物、人體都不會有傷害，但該技術最難的在於費時費工、須逐朵上色，價格比一般蘭花高出2至3倍，多半用在展覽上。

曾俊弼說，這次蘭展台南會展中心大廳的國旗蘭花牆，以奈米噴染技術，將蘭展62國的國旗噴染在蘭花上，顯示世界各國熱烈參與，也凸顯台灣蘭花在全球的行銷成就，未來運用在文創商機深具市場潛力。

不只噴染，台灣蘭花育種技術也相當優秀，資料顯示，60年代台灣蝴蝶蘭育種由趣味栽培者引發風潮，多偏重於外觀選拔，70年代台糖公司以外銷為導向，計畫性投入品種蒐集與育種工作，國內商業品種激增，屢次於國際蘭展獲獎受到肯定。

台南市政府農業局指出，目前蝴蝶蘭主要採用雜交育種，業者有計畫從蒐集種源特性分析，挑出符合育種目標基因來源，再透過後裔檢定於瓶苗、幼苗及開花期分階段評估適合雜交組合，經多次檢定選拔出符合市場需求優良單株，再以分生微體繁殖技術大量生產，提供國外市場瓶苗、大苗及國內盆花生產所需。