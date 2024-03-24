後壁蘭展挨批場地如「鐵厝」 南市府：移交中央優化中
台南後壁蘭花生技園區設置逾20年，辦理台灣國際蘭展吸引大批遊客，民代批評場地簡陋基礎設施不足，有如「鐵厝隨便搭一搭」，揚言市府若持續忽視將在議會反對明年蘭展預算。農業局回應，園區去年已移交農業部，相關設施都持續優化中，會再向中央反應改善。
「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」今年首度以雙展模式，在後壁蘭花生技園區與高鐵台南站旁大台南會展中心登場，市府日前公布相關資料，共吸客逾35萬人次，未來3到5年外銷訂單逾115億元，比去年成長3%，創下20年來新高；每3年舉辦一次的亞太蘭展明年也將再度於台南舉辦。市長黃偉哲宣布明年3月亞太蘭展將以「國際雙展」規模登場，與世界三大蘭展之一的台灣國際蘭展強強聯手。
「場地簡陋老問題長期存在，蘭展參訪效果大打折扣！」市議員蔡育輝說，後壁蘭花生技園區從前台南縣長蘇煥智爭取設置迄今，去年才移交農業部，每年辦理台灣國際蘭展吸引大批遊客。但檢視蘭展場地不忍卒睹。包括地面不平整、龜裂、溫室及洗手間不足等，如「鐵厝隨便搭一搭」。
他指出，不反對市府明年持續以雙展模式辦蘭展，但蘭展比賽堅決要求應在產地大本營後壁。
也有蘭展業者私下說，後壁蘭展場地好像夜市攤位般簡陋，曾有國際買主不解。尤其今年在高鐵大台南會展中心蘭展，發現置身全新舒適寬敞場域，讓蘭花更具質感，對照之下真的有如「都市與鄉下」之別。
蔡育輝認為，後壁蘭展場是南市溪北唯一大型國際展覽活動，場地再不改善，會讓不少鄉親認為市府「重南輕北」；若持續忽視，他將在議會刪減明年蘭展預算。
農業局表示，市府對蘭展絕無「重南輕北」，今年蘭展因考量世界蘭展「會議」性質高，且正可搭配2024台灣燈會在高鐵台南站旁發揮加乘效果，綜合考量下增加大台南會展中心，明年回歸常態，經與中央初步討論，明年蘭展都回歸在後壁，相關設施優化，也會在近日蘭展檢討會議上向中央提出、爭取。
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