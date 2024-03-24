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雲林33戶寄養家庭授證 資深寄養父淚思「美國凱凱」：5年不曾相見

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
寄養父母歐文津、羅霙雀照顧過10多名失依幼兒，其中最久的「凱凱」5年前被收養到美國，提起過往，歐爸爸還不禁落淚說「揪嘸甘」。記者蔡維斌／攝影
寄養父母歐文津、羅霙雀照顧過10多名失依幼兒，其中最久的「凱凱」5年前被收養到美國，提起過往，歐爸爸還不禁落淚說「揪嘸甘」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善今天授證給雲林家扶33個寄養家庭，對於剴剴事件造成衝擊也勉勵愛心不能少，最資深寄養父母歐文津、羅霙雀照顧過10多名失依幼兒，其中最久的「凱凱」5年前被收養到美國，提起過往，歐爸爸還不禁落淚說「揪嘸甘」；最年輕的單親媽媽謝馨慧則用愛挑戰甜蜜負擔。60歲的鄭淑卿則超愛幼嬰兒，她說喜愛抱小孩的感覺。張麗善歡迎大家踴躍加入寄養家庭行列。

投入寄養家庭8年的鄭淑卿說，她很喜歡孩子，照顧過9個孩子，其中5個最小是剛出生6天，都還需要抱抱、餵奶，有一個從滿月照顧至今5年，每位小孩她都視如己出，給予滿滿的愛。

剛加入寄養家庭2年也是目前最年輕的寄養媽媽謝馨慧說，自己2個孩子都大了，認為對寄養童更需要愛與關懷所以就參加寄養，耐心來包容，小孩雖愛哭鬧但方法很重要，要用更多耐心包容，和孩子互動卻是種甜蜜負擔，將持續參與寄養。

尚未退休就先預定參加的準寄養爸爸陳正雄說，今年即將從警務工作退休，長期來一直就想參加寄養行列，退休後能如願，可說是退休後最有意義的事，將會和太太會全心全力用愛照顧孩子。

年資有15年的歐文津、羅霙雀照顧過10多個孩子，羅霙雀本來是社區褓姆，因從出生不久拉拔到11歲的「凱凱」和剴剴事件孩子名字同音，提起「凱凱」感觸特別深，回顧過往，歐爸當場落淚，說離開5年不曾相見，孩子遠在美國，想見也見不著，實在揪嘸甘，2人說會持續做到無法做為止。

張麗善感謝家扶中心長期照顧弱勢孩子，今天看到寄養童臉上掛滿笑容，足見寄養爸媽都有愛心、耐心、慈悲心。最近兒虐事件讓人不捨，縣府也召開社會安全網會議，對褓姆、社工身心靈健康都要深入了解 及評估，希望大家不要氣餒，付出更多愛給失依孩子。

雲林家扶主委陳燦勳指出，雲林目前有33戶寄養家庭，比去年新增4戶，其中有單親媽媽也加入行列，歡迎年滿25歲、有穩定收入、適當家庭空間者報名加入，可電洽05-5323200。

最資深寄養父母歐文津、羅霙雀照顧過10多名失依幼兒；最年輕的單親媽媽謝馨慧則用愛挑戰甜蜜負擔。鄭淑卿則超愛幼嬰兒，她說喜愛抱小孩的感覺，3個新舊寄養戶均說會持續用愛關懷孩子。記者蔡維斌／攝影
最資深寄養父母歐文津、羅霙雀照顧過10多名失依幼兒；最年輕的單親媽媽謝馨慧則用愛挑戰甜蜜負擔。鄭淑卿則超愛幼嬰兒，她說喜愛抱小孩的感覺，3個新舊寄養戶均說會持續用愛關懷孩子。記者蔡維斌／攝影
剛加入寄養家庭2年也是目前最年輕的寄養媽媽謝馨慧，用愛挑戰甜蜜負擔。記者蔡維斌／攝影
剛加入寄養家庭2年也是目前最年輕的寄養媽媽謝馨慧，用愛挑戰甜蜜負擔。記者蔡維斌／攝影
最資深的寄養父母歐文津、羅霙雀幫助過10多名失依幼兒重新成長，他們表示會持續用愛來照顧更多孩子。記者蔡維斌／攝影
最資深的寄養父母歐文津、羅霙雀幫助過10多名失依幼兒重新成長，他們表示會持續用愛來照顧更多孩子。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天授證給雲林家扶33個寄養家庭，對於剴剴事件造成衝擊也勉勵愛心不能少，並感謝充滿愛心的寄養父母的付出。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天授證給雲林家扶33個寄養家庭，對於剴剴事件造成衝擊也勉勵愛心不能少，並感謝充滿愛心的寄養父母的付出。記者蔡維斌／攝影

寄養家庭 張麗善 雲林

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