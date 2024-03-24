南市佳里廢塑料火警臭爆 環保局：重罰及追究相關刑事責任

台南市佳里區佳興里一處廢塑料堆置場，24日下午大火，黑煙往北飄散，連在10公里外的學甲、鹽水等地居民等都能聞到異味。環保局今表示，將依空汙法開單告發，最高可罰500萬元，另將追究廢棄物清理法相關刑事責任。

南市環保局表示，這起火警發生在昨天下午近2時，獲悉後，立即在第一時間趕往現場監控周邊空氣品質，並針對火災產生的大量明顯粒狀汙染物及因管理不當而發生火警，將依空汙法開單告發，並追究違反廢棄物清理法相關刑事責任，違反空汙法部分，最低10萬元，最高可罰500萬元。環保局說，個人露天燃燒才可能罰10萬，此件非個人，罰鍰會較多。

環保局指出，此次發生火警的原因，將待消防、警政單位的調查結果，如為廢棄物且故意在現場焚燒，將另依違反廢清法移送偵辦；而災後現場遺留的廢棄物，也將限期業者完成清除改善，以避免衍生2次汙染情事。

環保局強調，職場各行業平時的應變及準備相當重要，尤其要特別注意可能引起火警的微小火源及電氣類火源，加強管理員工不隨意丟棄菸蒂、汰換老舊電路管線並定期檢查及保養設備，並確實依照標準作業流程防範，以保工作場所安全，避免影響公共安全。