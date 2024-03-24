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台南延平國中也有美麗櫻花園 養護志工：花雖美最怕2類生物侵害

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，也是市區難見的美景。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，也是市區難見的美景。記者鄭惠仁／攝影

2、3月是台灣櫻花季，台南北區延平國中也有美麗的櫻花園，12個品種、126棵櫻花也陸續綻放，目前登場的是八重櫻、富士櫻、染井吉野櫻及墨染櫻，也吸引國小學生來此戶外教學。不過，天氣一轉熱天牛又要肆虐，開闢這一花園的鄭戴源說，蟲害難避，只能盡量抓蟲。

經營電器的鄭戴源因愛櫻，12年前經延平國中同意，克服諸多問題，開闢櫻花公園，數量從幾十棵到目前100多棵，並持續引進新苗，陸續栽種中，主要品種有吉野櫻、八重櫻、富士櫻、紅粉佳人、福爾摩斯、一葉櫻等，近幾年又增加染井吉野櫻、墨染櫻等，每到春天成為學校、社區最美麗花園。

目前開花的有八重櫻、富士櫻、染井吉野櫻及墨染櫻，早上、黃昏賞櫻最是美麗，上周五文元國小有老師帶學生來賞櫻，並做戶外教學，鄭戴源將闢建櫻花園的發想，以及計劃性馴化櫻花品種、選配品種，和如何在日照時間、水分供給等做合理調配，進而防止天牛侵害做報告，讓師生及家長認識櫻花，也懂得環境維護的重要。

鄭戴源說，櫻花的天敵是天牛，天牛在繁殖季節，把蟲卵注入嫩枝，吸取氧分兒長大，並逐漸侵入枝幹，當發現已來不及，只能趕快鋸斷，有的侵入到主幹，即使鋸斷也難保證能活下去，因此，特別雇請專人處理病蟲害。因是校園，不噴農藥，用改善地利、抓蟲，讓櫻花樹長得健壯。多年來的營造，挖土時會發現地下的蚯蚓長又大，顯示整個櫻花園區的友善環境。

不過，最怕民眾賞花時，因漂亮而折枝帶走，去年路旁櫻花樹就有人折斷樹枝，今年花園內也見這樣狀況，只能呼籲民眾賞花勿攀折。

台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，也是市區難見的美景。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，也是市區難見的美景。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，也是市區難見的美景。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，也是市區難見的美景。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，吸引文元國小親師生來參觀。圖／鄭戴源提供
台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，吸引文元國小親師生來參觀。圖／鄭戴源提供
台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，吸引文元國小親師生來參觀。圖／鄭戴源提供
台南市延平國中櫻花園櫻花陸續綻放，吸引文元國小親師生來參觀。圖／鄭戴源提供

櫻花季 賞櫻 賞花

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