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嘉市慈濟宮泥塑家將 委託南藝大團隊修復

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
吳慶泰修復團隊預計將泥塑家將裂縫填補加固，盡量保存原貌。記者李宗祐／攝影
吳慶泰修復團隊預計將泥塑家將裂縫填補加固，盡量保存原貌。記者李宗祐／攝影

嘉義慈濟宮內有10尊全台少見的泥塑家將，是匠師蔡有土泥塑作品，嘉義市文化局編列經費委託台南藝術大學老師吳慶泰修復團隊進行維修，以保存工匠藝師作品。昨天展開作業，吳慶泰表示，修復團隊預計將裂縫填補加固，盡量保存原貌。

慈濟宮駕前如意振裕堂八家將於2015年登錄為嘉義市傳統表演藝術文化資產，2020年再被登錄為歷史建築，成為嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟。

廟內兩側面容威嚴、手持各式刑具的八家將及文、武差出自嘉義市匠師蔡有土的泥塑作品。

吳慶泰說，這些泥塑作品狀況算是穩定，修復團隊預計將裂縫填補加固，顏色盡量保存原貌即可，煙薰的歷史痕跡不會去改動，也利用紅外線影像紀錄圖樣，呈現原來樣貌。

他說，這些家將泥塑作品，其陣仗、形態在台灣廟宇很少見，嘉義許多家將材料是木頭，一開始以為慈濟宮家將也是木頭，沒想到是泥塑作品，可說是嘉義地區最棒的家將泥塑作品；又與日據時代的圖譜接近，是歷史上重要的考據。

慈濟宮主委洪朝文表示，廟內一些文物逐漸損壞，如不修復將逐漸消失，感謝市府重視有機會維修，延續傳承。

嘉義 慈濟 文化資產 歷史建築

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