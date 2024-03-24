迎螢火蟲現蹤 紫藤星球延展至4月底

嘉義縣瑞里、瑞峰社區紫藤花正完全盛開，縣道166線沿途可見紫藤花綻放，吸引眾多遊客搶拍，文觀局設裝置藝術紫藤星球獲好評，延長展至4月30日；螢火蟲也將在4月現蹤，在民宿業者及觀光協會近年環境保育下，今年數量有望成長。

文觀局指出，今年在瑞里源興宮前廣場設置高3公尺裝置藝術「浪漫紫藤星球」，夢幻燈光在夜間十分吸睛，是賞花行程必拍景點之一，吸引許多網紅網美拍攝取景，慢遊嘉義臉書粉專收到許多遊客與星球的合影投稿，原訂配合紫藤花季展出，將延長展期至4月30日。

文觀局表示，嘉義縣是擁有最多螢火蟲品種的縣市，4至6月是最佳觀賞時機，螢火蟲俗稱「火金姑」，全球有2000多種、台灣約有60多種，最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等，而在阿里山上就有40多種，占比超過一半，嘉義螢火蟲品種可說是全台之冠。

文觀局表示，目前紫藤花全面盛開，可把握紫藤花最後賞花期，留下美照，規畫2天1夜輕旅行，入住瑞里、瑞峰當地特色民宿，感受在地人文特色，包括有希臘風的青葉山莊、歐洲城堡風的高帝園茶業民宿、森林小木屋風阿漢的家民宿等，愜意自在慢遊嘉義。