台南最大BOT案年創9億觀光產值 舊魚市場蓋旅館大挑戰

台南市觀旅局委外案件高達10多案，最大的福爾摩沙遊艇酒店BOT旅館，一年可創造9億2000多萬元的觀光產值，也有不少是縣市合併前的建設，像民國70年代就有的北門雙春濱海遊憩區從荒涼到如今起死回生，接手文化局的原魚市場活化要兼顧四面舊牆保存，難度非常高，目前南區黃金海岸方舟面臨官司較棘手，觀旅局長林國華說，不論大小委外案「創造需求」是成功的關鍵。

台南市第一個以BOT方式興建的旅館─福爾摩沙遊艇酒店，擁有237間客房，及可容納1000人的大型會展中心，並附屬餐飲、休閒遊憩及遊艇碼頭等設施。經統計去年資料，超過16萬人次留宿，預計今年度觀光產值還會持續成長，後續也帶動大員皇冠假日酒店及其他旅宿業者的投資，紓解台南一年2千萬遊客假日一房難求的困境。

另一特殊個案是中西區80多年歷史的原魚市場旅館BOT案，觀旅局從文化局接手後，地方訴求需原地原貌保留，市長黃偉哲也允諾，林國華說，雖然難度高，但有團隊看中中西區河樂廣場及運河的未來發展性，願依照合約要求，魚市場牆面施工前會先拆除並一一拍照紀錄，待旅館蓋好再移回來，是一大挑戰，施工前會先召開地方說明會。

另外台南運河遊河BOT案是全國首例陸上碼頭結合水域航線委外經營招標案，要增設水景公園站、安億橋站、中國城站、林默娘公園站4座碼頭，營造台南水上觀光新地標，已選出最優申請人，待議約後簽約執行，展現台南運河記憶榮景。

比較棘手的是南區黃金海岸船屋一、二樓與競業訴訟中，林國華說，這是前市長施治明時期興建，但也要設法活化將弱點變亮點，委託經營管理案(6+3年)」已先上網公告，預訂5月1日開標，待訴訟結束後，就可馬上趕辦程序交給新廠商營運，讓南區海岸遊憩廊帶更完整。

林國華說，北門雙春濱海遊憩區原本營運無起色荒涼一片，目前的經營團隊，以台南版忘憂森林、星空帳棚屋等成功吸引遊客，業者也有意繼續經營，德元埤荷蘭村也成功建立品牌，官田的葫蘆埤需要再培養遊客，創造需求是很重要。