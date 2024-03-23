嘉市慈濟宮10尊泥塑家將修復 19人團隊預計48小時完工

嘉義市慈濟宮內有10尊全台少見的泥塑家將，是匠師蔡有土泥塑作品，嘉義市文化局編列經費委託台南藝術大學老師吳慶泰修復團隊進行維修，以保存工匠藝師作品。今天維修團隊展開作業，吳慶泰表示，修復團隊預計將裂縫填補加固，盡量保存原貌即可。

慈濟宮駕前如意振裕堂八家將於2015年登錄為嘉義市傳統表演藝術文化資產，2020年再被登錄為歷史建築，成為嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟。

廟內兩側面容威嚴、手持各式刑具的八家將及文、武差出自嘉義市匠師蔡有土的泥塑作品，因歷史風霜，出現龜裂、剝落，嘉義市文化局編列經費維修。

吳慶泰說，查看這些泥塑作品，狀況都還不錯，算是穩定，不過，其實還有很多地方需要整理，如清理、原料剝落、斷手等如要全面整修還需要進一步討論，目前建議維持現狀。

他說，這些家將泥塑作品，其陣仗、形態在台灣廟宇很少見，早期嘉義是木材集散地，許多家將材料是木頭，一開始以為慈濟宮家將應該也是木頭，沒想到是泥塑作品，而且它的造形、樣貌、擬人化、氣勢非常好，可說是嘉義地區最棒的家將泥塑作品；又與日據時代的圖譜接近，是歷史上重要的考據。

吳慶泰說，朴子配天宮、鹿港天后宮、澎湖城隍廟也有泥塑神祇，但慈濟宮家將泥塑骨架少，相對沈重，是與其他泥塑神祗最大不同之處。因慈濟宮家將泥塑將骨架釘作在基座上，遇到地震搖晃時會產生裂縫，幸好目前沒有造成重大剝落、損壞，修復團隊預計將裂縫填補加固，將顏色盡量保存原貌即可，煙薰的歷史痕跡不會去改動。也利用紅外線影像紀錄圖樣，呈現原來樣貌。