台南民代納骨塔擺攤 抽籤決定位子

台南市永康區公所納骨塔每年清明節湧入逾10萬祭祖人潮，成為民代爭取選民支持兵家必爭之地。因各家爭占攤位曾起衝突，區公所昨天舉辦「民代抽籤納骨塔茶水攤位」活動，公告民眾提供服務時間。

永康忠孝路旁納骨塔可容納至少7萬個塔位，已放置4萬多個。每年清明掃墓人非常多，當地7位議員及立委不放棄拉近選民機會，來贈送實用文宣品與茶水。因3年前發生民代「先到先贏」、搶占較多民眾經過「好位子」，引發紛爭，區公所左右為難。去年攤位由入口路邊移到金爐旁空地，因這裡原是放置祭品位置，人潮聚集方便發放物品。

公所昨邀請區內民代抽籤、決定清明茶水服務站攤位順序，結果台聯議員楊中成1號「在土地公旁」、7號無盟林冠瑋在管理中心旁「人都很多」。4月4到7日、每天上午8點到下午4點設攤。

民代提供礦泉水、紙巾、扇子，另有人送養樂多、冰棒等。林姓外送員說，陳情民代平常難遇到，去拜拜可順便找他。

區長李皇興感謝民代熱心服務，讓祭祖民眾感受關懷服務。