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黃敏惠參訪台中 觀摩軌道建設

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠（左）率市府團隊2天參訪台中捷運、綠空鐵道軸線等重大建設。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（左）率市府團隊2天參訪台中捷運、綠空鐵道軸線等重大建設。圖／嘉市府提供

嘉義市啟動「嘉義大捷運系統藍線」路網評估，為展望鐵路高架後的城市新風貌，市長黃敏惠率市府團隊2天參訪台中捷運、綠空鐵道軸線等重大建設，與市長盧秀燕及市府團隊交流，期許綠空鐵道計畫等成功經驗，成為嘉市鐵路高架化完成後推動都市縫合借鏡。

黃敏惠感謝盧秀燕與市府團隊分享市政建設如何突破困難，整合跨局處資源整體規畫，為台中帶來發展。嘉市加入「中台灣區域治理平台」，加上「女性縣市長聯盟」，跳脫形式上政治聯盟，展現卓越團隊精神，強強聯手，共同努力互助，激發強大城市動力，加乘施政作為，攜手為人民謀求最大福利。

盧秀燕說，黃敏惠施政「仁民愛物」，環保、文化議題令人印象深刻。嘉義市區公車百分百電動化，全國第一，她上次參訪嘉市立美術館印象深刻，嘉市文化建設卓越，人才素養也深厚。

嘉市府團隊2天馬不停蹄走訪PARK2草悟廣場、興大綠園道、綠川書屋橋、綠空鐵道軸線及帝國制糖廠台中營業所等優良景觀案例，觀摩美樂地計畫、台中捷運等重大市政建設。

黃敏惠強調，交通建設是嘉市十大旗艦計畫重要一環。台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，攸關共同生活圈嘉縣市交通建設一定要超前部署，籲請中央加速兌現承諾，實踐鐵路高架化中央全額負擔，早日實現高鐵嘉義站聯外輕軌建設。

黃敏惠特別準備從東京食品展參展中精選的8樣大禮包等伴手禮，與盧秀燕及市府團隊分享，行銷嘉市特色美食，期盼台中、嘉市兩座城市未來能有更多互動，透過縣市交流借鏡學習，彼此相互一同進步。

伴手禮 台中捷運 台積電 團隊 盧秀燕 美術館 輕軌 鐵路高架化 黃敏惠

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