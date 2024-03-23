打造荷蘭村 台南柳營「德元埤」不再荒涼

台南柳營區「德元埤」和官田區葫蘆埤是前縣長蘇煥智任內推動的「雙埤計畫」，同樣灌溉水庫，葫蘆埤觀光發展沒有起色，反觀柳營區近年業者進駐經營有聲有色，還有獨木舟體驗，遊客大增。

德元埤園區有從荷蘭引進純風力運轉風車顯著地標，還設露營烤肉區，今年起獲准划獨木舟體驗，玩法多元，近年遊客大增，當地居民有感說「熱鬧多了」。

占地約8公頃德元埤2005年推動至2010年完成園區興闢，經費約2.4億；縣市合併後加強設施維護機能提升，含廁所、停車格、水道、景觀、候船亭、露營區、展售館消防及屋頂等，2014起每年辦風車節及推動水域遊憩活動。

德元埤荷蘭村目前委外經營，持續推廣宣傳闖出名聲，市府觀旅局統計，平時假日遊客約1000至1500人，連假可達4、5000人，這幾年結合在地酪農產業辦柳營牛奶節，當地神農里居民說，相較10年前略顯荒涼，近3年遊客增加不少。

柳營區長顏文穗說，德元埤荷蘭村不收門票，團客主力，設施搭配活動舉辦，今年初營運廠商特活綠小舖向農水署嘉南管理處申請德元埤水域營運獨木舟獲准，人潮增加有不少年輕面孔。

特活綠小舖副理吳岳澄說，進駐2年多持續優化設施，讓遊客「不只看荷蘭風車」，園區有露營區也提供車宿，春節初一至初五客滿，目前假日也有7成，還有不定期市集、街頭藝人，打造「不一樣德元埤荷蘭村」。