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台南官田葫蘆埤留不住遊客 4度換廠商

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／台南報導
台南市官田區葫蘆埤自然公園環境優美。記者吳淑玲／攝影
台南市官田區葫蘆埤自然公園環境優美。記者吳淑玲／攝影

位於前總統陳水扁故鄉西庄的台南官田區葫蘆埤自然公園，在前縣長蘇煥智任內就大力推動觀光，但遊客仍不多，過去委外招商平均每2、3年就換手經營，觀光局近日招商已是第4度更換廠商。民代指葫蘆埤景色優美卻無法吸引人潮，市府應有特別規畫，否則無法永續經營。觀旅局長林國華說，創造需求才是成功關鍵，會再努力增加遊客。

葫蘆埤生態休閒公園2001年興建，園區有菱波吊橋、環埤步道、觀景平台、親水廣場、休閒館、農業展售館等，四周菱角田有「凌波仙子」美稱的水雉棲息，凌波吊橋更被列為南瀛八景之一，但近20年來委外招商，從最早巧匠舞音台灣鯛餐廳，到最近結束營業的「葫畔空間」主題餐廳，都是短租約2、3年就換手。

目前園區1樓有「錢來也」雜貨店，觀旅局雖有打造7米高大型磨石子溜滑梯及舉辦童趣節，但帶動觀光效果有限，議員尤榮智、陳秋宏均指出，只靠一座湖難吸引人潮，當然無法經營下去，應比照總爺藝文中心經常舉辦展覽或活動，有觀光客才有商機。

觀旅局說，葫蘆埤全年遊客人數約8萬8776人次，每年會在葫蘆埤自然公園辦理多場活動，今年預計規畫3場次活動，除春節辦理1場次外，4月也規畫兒童節活動及暑期檔期活動，同時鼓勵園區廠商自辦活動，觀旅局會全力協助宣傳行銷，以達雙贏。

觀旅局表示，葫蘆埤自然公園環境優美，每年菱角產季結合官田區公所辦理菱角季相關活動，持續活絡園區；本次招租案上網，2年租約期滿可申請續約，當廠商營運績效評定優異時，最長可經營4年，歡迎有意願經營廠商或個人，4月9日前踴躍參與投標。

吊橋 溜滑梯 蘇煥智 陳水扁 餐廳

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