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白沙屯媽祖今學校賜福 信徒發送瑜珈墊助香燈腳好睡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣崙背鄉民代表李居安與友人集資準備瑜珈墊送給隨香信徒。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣崙背鄉民代表李居安與友人集資準備瑜珈墊送給隨香信徒。記者陳雅玲／翻攝

苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步北港進香邁入第5天，讓雲林縣民驚喜連連，今天上午首度進入斗六、斗南市區，下午到東明國中、斗南特教學校賜福，大批香燈腳持續朝北港前進，崙背鄉民代表李居安和友人擔心香燈腳休息不好睡，準備近2千塊瑜珈墊與香燈腳結緣，供休息使用。

白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎今天下午進入斗南市區，在學生「媽祖媽祖我愛你」的歡呼聲中，媽祖鑾轎轉進東明國中，在操場為全校師生賜福，隨後又到斗南特教學校賜福，隨香信徒感動「媽祖疼惜孩子」，媽祖鑾轎下午4時40分左右已進入土庫境內。

崙背鄉代李居安往年都會與友人集資準備冬瓜茶跟白沙屯媽祖進香的香燈腳結緣，後來他發現白沙屯的香燈腳最需要的就是睡覺的地方，他們多數都用紙板鋪在地上睡覺，李居安說，今年大家集思廣益集資發送瑜珈墊。

李居安說，香燈腳憑著「報名臂章」即可兌換瑜珈睡墊，鋪在地上睡又止滑，不會太冷，之前已經發了兩波1200條，都被香燈腳索取一空，今天又追加500塊，明年會繼續發，希望香燈腳在進香途中都能獲得充足休息。

雲林縣崙背鄉民代表李居安與友人集資準備瑜珈墊送給隨香信徒。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣崙背鄉民代表李居安與友人集資準備瑜珈墊送給隨香信徒。記者陳雅玲／翻攝

斗六 白沙屯媽祖 雲林

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