台南永康鹽洲長期淹水明抽水施工 車輛改走便橋
台南永康鹽洲地區長期積淹水，市政府水利局新建「永康區鹽洲抽水站」，要將低漥地區積水抽排進鹽水溪，明天下午施作鹽水溪左岸河堤道路排水過路箱涵，施工期間來往車輛須改道行駛鋼便橋替代道路，提醒往來民眾要小心。
水利局表示，永康鹽洲地區因地勢低窪，豪大雨時常因鹽水溪水位上漲，低漥地區積水難以排放，必須以機械抽排，市府向營建署爭取抽水站新建，獲前瞻基礎建設計畫全額補助建站經費約3.54億元，工程預計年6月完工啟用。
水利局說，抽水站為都市防洪系統中最重要角色，鹽洲抽水站完工後，每秒可增加抽排26.25公噸量能，聯合鹽水溪沿岸已完成的永康東抽水站、永康抽水站等站同步抽排水，總抽水量將近92 CMS(每秒92公噸水體)，可有效減少鹽洲地區積淹水。
水利局表示，過路箱涵施工期間預計23日起至6月30日，水利局將全天候24小時安排義交人員於改道路口前指揮交通，降低對交通的衝擊。施工改道鋼便橋水利局已做好相關改道指引及宣導作業，請用路人行經施工路段應注意行車安全並遵循交通指引，行駛經過便橋時放慢車速，感謝民眾諒解與配合。
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