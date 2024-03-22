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獅子會鐵騎環台送暖助清寒學子 黃偉哲頒感謝狀

中央社／ 台南22日電

國際獅子會300A-2區號召各地獅友騎車環台資助各縣市國中小弱勢學生，隊伍今天抵達台南市政府，並捐贈新台幣25萬元。台南市長黃偉哲頒發感謝狀，盛讚帶來正面溫暖力量。

國際獅子會300A-2區發起的騎車環台，隊伍今天抵達台南市政府，並捐贈25萬元獎學金給台南市安順國中、白河國中、關廟國中、西港國小及玉井國小，共50名清寒家庭學子受惠。

黃偉哲出面迎接及頒發感謝狀表揚這項公益活動。黃偉哲表示，全國獅子會和IMC全國聯合會，以實際行動關懷學子，協助學生安心就學，也培養學生感恩助人觀念，為社會帶來正面溫暖力量。希望車友騎乘過程中提供台南感受經驗，作為觀光及交通等改善參考。

獅子會300A-2區總監楊崇銘表示，活動有45位企業人士參與騎行，將獎學金送到需要幫助學生手中。也透過這次活動向青少年宣導「向毒品說不」理念，及提倡健康綠色生活概念，也號召更多社會人士關注弱勢學生教育需求，延續良善傳承。

台南市政府新聞稿指出，這次自行車環台送暖募得357萬5000元，3月18日至27日騎乘關愛弱勢學生。環台總里程1008公里，惠及19縣市、101所國中小學共715名學子。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

公益活動 台南 獅子會 黃偉哲

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