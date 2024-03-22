迎接兒童節打造驚喜 雲林農博公園將變身遊樂場

兒童節將至，雲林縣府今年配合環保永續愛地球主題，除準備地球熊圖樣的讀書袋作為兒童節禮物，並將在3月31日將虎尾農博公園打造成專屬雲林兒童的大型遊樂場，舉辦童樂嘉年華，讓親子闖關、野餐，創造美好愉快的回憶。

雲林縣府繼前幾年準備「鬼滅之刃」、「天竺鼠車車」及「玩具總動員」相關兒童節禮品，今年以環保永續為主題，準備深藍色地球熊讀書袋，鼓勵孩子多加閱讀，預計在兒童節前就會將禮物發給縣內每位幼兒園和國小學童。

縣長張麗善表示，這幾年雲林縣府積極在教育資源上彌平城鄉差距，無論是教學設備或教學品質，都不輸給六都，兒童節對小朋友來說，應該是成長過程中非常期待的節日，縣府近年用心準備各項兒童節禮物，相信小朋友都有感受到。

張麗善表示，除了禮物，她更想給小朋友難忘的兒童節回憶，所以今年3月30日，分別在斗六膨鼠森林公園、虎尾632高地公園、斗南國小、麥寮國小、中山國小、北辰國小6個地點舉辦特色主題遊戲與闖關的兒童節活動，每一區另準備1千份的小禮物要送給闖關成功的小朋友。

3月31日則將虎尾農博公園變成一座屬於雲林孩子的大型遊樂場，讓親子線上報名參加，當天除有親子同樂的趣味競賽，還有童玩體驗、攀樹體驗、重機體驗，現場還將有驚喜的卡通人偶現身快閃遊行，及可暢玩的遊樂區，下午則有野餐活動。