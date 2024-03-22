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南市警局「室內長槍靶場」興建地點曝光 民意反彈喊卡

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康分局短槍靶場。圖／市警局提供
永康分局短槍靶場。圖／市警局提供

台南警察局未建置長槍靶場，長期向軍方商借場地，壓縮員警訓練，向警政署爭取建置「南區多功能訓練中心」，原計畫落腳南區交通大隊旁，遭到地方強烈反彈，民代抨擊選址前未與民眾溝通，今天舉行座談會，市警局表示已決定規畫異地興建，民代要求2周內確定新地點，並全力爭取經費保留。

台南市警察局為精實員警常年訓練，計畫在南區新建室內多功能長槍靶場及體技館，提供雲嘉南等縣市員警訓練，規畫1樓停車場可及組合警力訓練場所、2樓為室內長槍靶場、3樓為會議室、體技館及互動式情境模擬靶場，並爭取中央核撥5億6921萬6000元經費。

據陳情市民指出，警方計畫在交通大隊旁違規拖吊保管場興建長槍射擊場，有人聽到消息後，已無法再好好的睡覺，長槍射擊場設在人口稠密的住宅區，不僅會帶來附近房價下跌財產縮水，如果遇到戰爭也是被攻擊的基礎設施之一，居民一定會誓死捍衛，拒絕長槍射擊場的設置。

因地方居民不斷向民代陳情，台南市議會保安委員會上午召開座談會，要求南市警局報告全案進度，台南市警察局副局長鄭榮崑說，考量民意反彈，原址建造計畫終止，會再覓地興建。他強調，室內長槍靶場安全性比戶外高，絕對可以保證安全，將積極找地，2周內把地點確定。

市警局說，南區多功能訓練中心預算5.7億元，分4年執行，今年1200萬元先執行設計監造，但原址計畫喊卡，經費恐被追回，會盡速另覓地點。

據指出，警方原本規畫1年4次訓練，因必須跟軍方商借場地，壓縮到警方訓練時間，目前1年只能訓練1次。

議員們指出，警局確有建置靶場需求，但南區鯤鯓路的地點附近有民宅，民眾質疑安全性，該筆預算必須爭取保留，尋找適當地點，建議可在山區建靶場，避免擾民、影響地方發展，要求市警局2周內提報新地點，4月定期會前提報告，也要台南的立委們動起來，協助保留預算。

台南市議會保安委員會上午針對市警局「南區多功能訓練中心」地點適宜性召開說明會。記者吳淑玲／翻攝
台南市議會保安委員會上午針對市警局「南區多功能訓練中心」地點適宜性召開說明會。記者吳淑玲／翻攝
永康分局短槍靶場。圖／市警局提供
永康分局短槍靶場。圖／市警局提供

台南 國軍 警察

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