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曾文水庫清淤遭質疑違約轉包 南水分署查察中

中央社／ 台南22日電

立委質疑曾文水庫抽泥作業第3期涉及違反合約轉包，水利署南區水資源分署今天表示，已交政風單位查察，且依政府採購法提報停權6個月，承攬廠商則提出申訴、審議中。

時代力量前立委陳椒華去年6月質疑曾文水庫清淤涉弊，民眾黨立委黃國昌昨天再追問此案進度，並要求經濟部依法行政，依約處理。

南區水資源分署今天發布新聞稿指出，已交政風單位查察，也依政府採購法提報公共工程委員會停權6個月，但因承攬廠商向公共工程委員會提出申訴，正在審議。

南水分署表示，此案預算單價是參考前2期標案編列，未逾前2期契約單價；另相較於國內水庫曾辦理抽泥標案契約單價，也無明顯過高情事。

南水分署人員說，依此案契約規定，廠商若轉包，履約保證金得不予發還。此案已終止合約，部分履約保證金新台幣2525萬5000元尚未發還，後續如審議確認廠商違反政府採購法規定轉包，將沒收履約保證金及進行相關處置。

履約保證 曾文水庫 水利署 水資源 陳椒華

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