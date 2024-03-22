聽新聞
test
0:00 / 0:00

又有雞場爆禽流感 雲林已14場染疫

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
虎尾鎮1處土雞場昨天被確診H5N1，撲殺1萬1108隻，並消毒場區。圖／雲林縣政府提供
虎尾鎮1處土雞場昨天被確診H5N1，撲殺1萬1108隻，並消毒場區。圖／雲林縣政府提供

雲林縣虎尾鎮1處土雞場昨天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），縣府動植物防疫所撲殺1萬1108隻32日齡的黑羽土雞，並完成場區清潔、消毒。雲林今年累計14個禽場染疫，近來周周都傳出有禽場確診個案，不過中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌認為，未比去年嚴重。

染疫的土雞場為虎尾鎮今年第1起H5N1確診，動植物防疫所指出，場內雞隻日前出現異常死亡，業者主動通報後，經採樣化驗昨天確診，第一時間派員執行撲殺銷毀作業，另採樣監控周遭半徑1公里內5場禽場，隨時掌控疫情變化。

動植物防疫所統計，雲林今年迄今確診及撲殺禽流感禽場共14例，包括9個陸禽、3個鴨場、2個鵝場。

動植物防疫所觀察，雲林近來周周都傳出有禽場確診個案，吳祥斌說，去年國內缺蛋，很大主因跟禽流感高峰有關，目前正值禽流感流行期，縣府有增加提供消毒水給地方公所發配，協助禽農擴大消毒，根據經驗推估，今年疫情仍在可控範圍。

確診 禽流感 雲林

延伸閱讀

蘇治芬前秘書不選了！民進黨雲林黨部改選趨單純 前主委有意回鍋參選

雲林虎尾1土雞場爆染H5N1 1萬1108隻黑羽土雞全銷毀

綠主委大戰／雲林「跛腳」又分裂 蘇治芬、劉建國人馬競合 2026埋變數

台積電掀雲嘉搶水大戰 因應枯水期調撥台南、雲林水庫援嘉

相關新聞

善化傳設電廠 立委搶辦說明會 遭疑南市長前哨戰？

寶椿電力公司傳出有意在台南市善化區六分寮新設天然氣發電廠，占地大約10公頃，相關計畫在環境部環評論壇公布後引發地方反彈。...

森霸新電廠用老管線 台南山上區居民憂心

台南市山上區森霸2期電廠110萬瓩發電機組預計6月底商轉，但居民反映多次新廠沿用20年老舊天然氣管線有安全疑慮，經濟部次...

教部列明年計畫 嘉市總圖啟動作業

嘉義市圖書館總館園區興建預算19億餘元沒著落，市長黃敏惠及立委王美惠多次向中央爭取，教育部長潘文忠日前答詢說，列入明年第...

又有雞場爆禽流感 雲林已14場染疫

雲林縣虎尾鎮1處土雞場昨天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），縣府動植物防疫所撲殺1萬1108隻32日齡的黑羽土雞，並完...

與盧秀燕交流市政 黃敏惠考察台中大讚「已邁入國際水準」

嘉義市長黃敏惠率市府團隊，與台中市政府交流市政議題，雙方針對城市公園、環保及文創等分享經驗。盧秀燕說，她與黃同為女性首長...

黃敏惠考察中捷綠線 喊話中央：快還嘉義市輕軌建設

嘉義市長黃敏惠今率府內一級首長，到台中市取經施政方針，嘉義市將爭取高鐵輕軌路線，今也安排考察台中捷運綠線。黃敏惠說，中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。