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又有雞場爆禽流感 雲林已14場染疫
雲林縣虎尾鎮1處土雞場昨天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），縣府動植物防疫所撲殺1萬1108隻32日齡的黑羽土雞，並完成場區清潔、消毒。雲林今年累計14個禽場染疫，近來周周都傳出有禽場確診個案，不過中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌認為，未比去年嚴重。
染疫的土雞場為虎尾鎮今年第1起H5N1確診，動植物防疫所指出，場內雞隻日前出現異常死亡，業者主動通報後，經採樣化驗昨天確診，第一時間派員執行撲殺銷毀作業，另採樣監控周遭半徑1公里內5場禽場，隨時掌控疫情變化。
動植物防疫所統計，雲林今年迄今確診及撲殺禽流感禽場共14例，包括9個陸禽、3個鴨場、2個鵝場。
動植物防疫所觀察，雲林近來周周都傳出有禽場確診個案，吳祥斌說，去年國內缺蛋，很大主因跟禽流感高峰有關，目前正值禽流感流行期，縣府有增加提供消毒水給地方公所發配，協助禽農擴大消毒，根據經驗推估，今年疫情仍在可控範圍。
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