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善化傳設電廠 立委搶辦說明會 遭疑南市長前哨戰？
寶椿電力公司傳出有意在台南市善化區六分寮新設天然氣發電廠，占地大約10公頃，相關計畫在環境部環評論壇公布後引發地方反彈。立委陳亭妃3天前邀中央部會辦說明會，立委郭國文昨天再找經濟部次長曾文生前來說明，立委林俊憲也出席，喊話「擋到底」；居民直言，嗅到台南市長前哨戰開打。
經濟部能源署表示，還沒有接到業者申請設廠。環境部回應，啟動環評前須蒐集各方意見，沒疑慮才會送案。業者公告要設廠的土地幾乎都是台糖公司所有，台糖也表明，現有用地種植甘蔗供製糖用，「沒有開發計畫」。
環境部「環評開發案論壇」15日出現公告，有業者計畫在善化區六分段及六分寮段共8筆土地、面積約10.8公頃設天然氣發電廠。有農民憂開發案破壞農田，六分里長蘇文俊說，附近3個里超過千人連署反對。
立委陳亭妃19日邀環境部、經濟部能源署、台糖公司的人員辦說明會表達反對，她質疑業者未取得土地就公告，且地方不知情，若未能表達意見，就進入環評等程序，恐引發反彈。
立委郭國文昨再邀經濟部次長曾文生及環境部、台糖、市府舉行說明會，對同一件事表達立場，郭說，雖南科有用電需求，但生活、生產用電不該混為一談，興建地點應通盤考量。
兩場說明會相隔1天、內容相同，出席人數不相上下，郭國文昨天還因前一個考察行程延誤，由立委林俊憲開場，林也說「立委和在地議員都持反對立場」。
有居民認為政治味濃，但也說，想選市長的民代都來關心，電廠開發應「無望」。
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